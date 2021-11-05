Cuộc sống của bố mẹ Hồ Văn Cường ra sao khi cùng con lên 'nơi đất khách quê người' sinh sống?

Trong các đêm thi "Vietnam Idol Kids 2016", ba mẹ Hồ Văn Cường vẫn thỉnh thoảng có mặt tại hậu trường và hàng ghế khán giả để động viên tinh thần con trai. Do không quen tiếp xúc với ống kính ghi hình và đám đông, ông Mười tỏ ra khá rụt rè, kiệm lời khi gặp gỡ giới truyền thông. Tại đêm chung kết xếp hạng, hình ảnh cặp vợ chồng rụt rè, lúng túng bước lên sân khấu chúc mừng con đạt giải quán quân khiến cho khán giả xúc động.

Bước ra từ "Vietnam Idol Kids - Thần tượng âm nhạc nhí" mùa đầu tiên năm 2016, Hồ Văn Cường được yêu mến bởi chất giọng ngọt ngào của dòng nhạc dân ca. Theo chia sẻ tại chương trình, hoàn cảnh gia đình của giọng ca nhí khá khó khăn, ba mẹ đi làm mướn để kiếm tiền ít ỏi trang trải cuộc sống ở quê Tiền Giang. Từ nhỏ, em đã hiểu được nỗi vất vả của ba mẹ nên khi chỉ mới là học sinh lớp 6, Hồ Văn Cường đã nhận đi hát đám cưới để có thêm tiền đóng học phí.

Trong suốt hơn 5 năm sống tại nhà cố ca sĩ Phi Nhung, gia đình giọng ca nhí sống khá kín tiếng. Thỉnh thoảng bố mẹ Hồ Văn Cường mới xuất hiện trong những hình ảnh, đoạn clip do chính con trai hoặc Phi Nhung chia sẻ.

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, sau cuộc thi, nam ca sĩ nhí được cố nghệ sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi và hứa sẽ tài trợ học phí cho em đến hết lớp 12. Vì vậy, để tiện gần gũi và chăm sóc nên gia đình Hồ Văn Cường đã chuyển từ Tiền Giang lên TP.HCM sinh sống.

Theo người thân tiết lộ, bố mẹ của Hồ Văn Cường gặp khó khăn về tiền bạc nên ông Mười được Phi Nhung cho làm bảo vệ ở quán chay của mình với mức lương 4-5 triệu còn vợ làm giúp việc.

Vừa qua giữa lùm xùm tiền cát-xê giữa phía Phi Nhung và Hồ Văn Cường bùng nổ, người trong cuộc đã phải lên tiếng giải thích. Ông Mười cho biết khi rời quê, nghỉ làm thợ hồ, ông đã chuyển sang quán xuyến cho quán chay của Phi Nhung với mức lương 10 triệu. Còn vợ ông phụ giúp giọng ca "Bông điên điển" chăm sóc các con nuôi và chính cháu ngoại sống cùng nhà.

Ekip Phi Nhung công khai đã giải quyết xong chuyện tiền bạc với Hồ Văn Cường và hiện tại gia đình em sống khá kín tiếng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, gia đình cũng dự định sẽ mua nhà ở TP.HCM chứ không có kế hoạch về quê sinh sống nên không sửa lại ngôi nhà cũ ở quê. Qua nhiều năm sống ở một môi trường mới, làm công việc mới, ngoại hình của ông Mười và bà Thu cũng có nhiều sự thay đổi rõ rệt.

Sau khi Phi Nhung qua đời, chuyện tiền cat-xê lại một lần nữa được đẩy lên cao trào, ngày 11/10/2021, Diễm Phạm - quản lý của Phi Nhung đồng thời là quản lý cũ của Hồ Văn Cường thông báo đã giải quyết xong chuyện tiền bạc như đã hẹn trước đó.

Chưa kể, ngoài trao số tiền thu nhập sau nhiều năm đi hát, phía công ty cũng tặng cho nam ca sĩ 500 triệu vì đây là nguyện vọng lúc sinh thời của cố nghệ sĩ 7x. Cũng từ thời điểm đó, Hồ Văn Cường sẽ ngừng hợp tác với công ty mẹ nuôi đồng thời gia đình em sẽ chuyển ra ngoài sinh sống. Suốt những tuần ồn ào vừa qua, nam ca sĩ cùng bố mẹ đều chọn cách im lặng nên hiện mọi hoạt động của gia đình Hồ Văn Cường và phía ekip của mẹ nuôi Phi Nhung đều được quan tâm, theo dõi. Người hâm mộ đều mong rằng người trong cuộc sẽ lên tiếng để làm sáng tỏ mọi lùm xùm diễn ra suốt thời gian qua.