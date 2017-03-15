Cùng ngắm vẻ đẹp "vạn người mê" của Thái Tử Phi Trương Thiên Ái

Sau thành công của bộ phim "Thái Tử Phi Thăng Chức Ký" dàn diễn viên trẻ trong phim bỗng nhiên nổi như cồn. Trong đó đặc biệt nhất là nữ diễn viên Trương Thiên Ái - người đảm nhiệm vai chính Thái Tử Phi.

Vẻ đẹp cùng lối diễn xuất vô cùng tự nhiên của Trương Thiên Ái được đánh giá rất cao trong bộ phim gây bão Thái Tử Phi Thăng Chức Ký. Cũng chính nhờ vai diễn Thái Tử Phi, chỉ số truyền thông của nữ diễn viên Trương Thiên Ái bỗng chốc lên top đầu.



Trương Thiên Ái đang nổi lên trở thành một trong những nữ diễn viên được quan tâm nhất của làng giải trí Hoa ngữ.



Bên cạnh vẻ đẹp nam tính giống trong phim, ngoài đời Trương Thiên Ái là một cô gái vô cùng đáng yêu



Trước đây Trương Thiên Ái dùng 2 năm luyện tập và ăn kiêng để giảm cân.

Trong phim Trương Thiên Ái hóa thân thành Thái Tử Phi Trương Bồng Bồng, trên thực tế cơ thể là của Trương Bồng Bồng nhưng tâm trí lại là của một chàng trai đến từ hiện tại có tên Trương Bằng. Chính vì vậy, hành xử thường ngày của Thái Tử Phi mang phong thái của một chàng trai. Nhiều người nhận xét vẻ đẹp của Trương Bồng Bồng trong bộ phim này rất "đàn ông", và cô đã thể hiện khá tốt. Trong một lần phỏng vấn Trương Thiên Ái cũng chia sẻ rằng trước khi đóng phim cô đã hẹn gặp nhiều chàng trai và học ở họ được rất nhiều điều để hoàn thành xuất sắc vai diễn này.



Vẻ đẹp của Trương Thiên Ái được người hâm mộ đánh giá là "vạn người mê"

Mới đây, Trương Thiên Ái tham gia chụp hình cho một tờ báo nổi tiếng, vẻ đẹp của Trương Thiên Ái được nhiều người đánh giá là "vạn người mê". Trên thực tế, Trương Thiên Ái là một diễn viên rất xinh đẹp và từng có thời gian dài luyện tập cũng như ăn kiêng để giảm cân. Những hình ảnh trước đây của Trương Thiên Ái được hé lộ, người hâm mộ càng khâm phục cô diễn viên trẻ này hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cung-ngam-ve-dep-van-nguoi-me-cua-thai-tu-phi-truong-thien-ai-32168.html