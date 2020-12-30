Trước hôn lễ, Thiện Thanh – con gái diva Thanh Lam khiến nhiều người thích thú khi hé lộ những khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cưới cực nhí nhố bên gia đình.
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Mới đây, Thiện Thanh - con gái diva Thanh Lam bất ngờ gây chú ý khi đăng tải loạt khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cưới và kỉ niệm 1000 ngày yêu nhau với bạn trai. Trên trang Facebook cá nhân, cô hạnh phúc chia sẻ: “Thế là chúng tôi đã yêu nhau, đeo bám nhau được 1000 ngày rồi đấy, nhanh thật”.
Được biết, dù bận rộn với công việc nhưng diva Thanh Lam vẫn thu xếp công việc để hỗ trợ các con trong buổi chụp hình. Trong ảnh, Thiện Thanh liên tục tươi cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy niềm hạnh phúc. Thậm chí, cô và bạn trai còn tạo dáng nhí nhố khi chụp ảnh khiến dân mạng vô cùng thích thú.
Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận chúc mừng con gái Thanh Lam: “Đẹp đôi quá chị ơi”, “Chúc mừng hai cháu”, “Mãi hạnh phúc nha bạn ơi”, “Đợi đám cưới của bạn tui”, “Chúc mừng hai em nhé!”, “Đẹp quá cháu ơi”, “Chúc mừng hạnh phúc con yêu nha!”…
Sau hơn 3 năm gắn bó, Thiện Thanh và Thăng Long đã quyết định về chung một nhà. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ của bố mẹ hai bên gia đình. Theo dự kiến, đám cưới của con gái nữ diva sẽ diễn ra vào tháng 1/2021.