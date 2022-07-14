Mới đây, trên trang fanpage của cố nghệ sĩ Giang Còi đã bất ngờ cập nhật bài viết liên quan đến lễ tiễn biệt dành cho cố nghệ sĩ khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, chiều ngày 14/7, trên trang fanpage của cố nghệ sĩ Giang Còi đã bất ngờ cập nhật bài viết liên quan đến lễ tiễn biệt dành cho cố nghệ sĩ khiến nhiều người chú ý.

Theo đó, con trai Lê Hiếu của ông cho biết: "Thời gian trôi đã gần tròn một năm, từ ngày cha/ông chúng tôi - Nghệ sĩ Lê Hồng Giang qua đời. Giữa cao điểm của đại dịch, lễ tang của ông đã không thể tổ chức một cách trọn vẹn.

Sự mất mát giữa hoàn cảnh thiệt thòi đó đã để lại nỗi tiếc thương không thể nguôi ngoai cho gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp và những người yêu quý mến mộ cố nghệ sĩ. Thật đau xót lắm thay, khi phận làm con vẫn chưa thể làm tròn đạo Hiếu!".

Bài viết của con trai cố nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đó, gia đình cố nghệ sĩ chính thức thông báo về chương trình tang lễ tiễn biệt vị nghệ sĩ tài hoa. Cụ thể:

Lễ viếng bắt đầu từ 06:00 đến hết ngày 20 tháng 6 năm Nhâm Dần (tức ngày 18 tháng 7 năm 2022) tại tư gia trú tại tổ 9, thị trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.

Lễ truy điệu diễn ra vào hồi 07:05 phút, ngày 21 tháng 6 năm Nhâm Dần (tức ngày 19 tháng 7 năm 2022) tại tư gia, tiễn đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ an táng được cử hành trước 09:00 cùng ngày tại khu T5 - Đồi Thổ - Lạc Hồng Viên. Thời khắc tiễn biệt cuối cùng nơi đây khép lại chương trình tang lễ dành cho Cố nghệ sỹ.

Cố nghệ sĩ Giang Còi - Ảnh: FBNV

Được biết, trước đó, vì tang lễ của nghệ sĩ vào đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên gia đình tuân thủ Chỉ thị 16 - 17, chỉ cử hành tang lễ với quy mô gia đình.

Nghệ sĩ Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962 tại Hà Nội. Sinh thời, khán giả quen nhìn thấy nghệ sĩ Giang Còi trong nhiều tác phẩm hài đóng cặp cùng Quang Tèo. Tuy nhiên, ông được đào tạo bài bản về diễn viên, là nghệ sĩ từng đóng nhiều vai bi, chính kịch.

Nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng đêm 4/8/2021, sau khoảng 7 tháng kiên cường chống lại căn bệnh ung thư hạ họng, hưởng thọ 59 tuổi. Sự ra đi của người nghệ sĩ tài hoa để lại niềm tiếc nuối cho đồng nghiệp và những người mến mộ ông.

Con trai cố nghệ sĩ Giang Còi và hành động nghẹn ngào sau 8 tháng kể từ ngày cha qua đời Con trai của cố nghệ sĩ Giang Còi vừa qua đã có một hành động làm nhiều người nghẹn ngào thông qua trang fanpage mà anh lập ra để lưu giữ những kỷ niệm về cha mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-nghe-si-giang-coi-qua-doi-gan-1-nam-con-trai-trai-long-thuong-tiec-thong-bao-chuong-trinh-tang-le-tien-biet-483176.html