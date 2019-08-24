Chứng kiến con trai 9 tháng tuổi ngã đến chảy máu, Đinh Ngọc Diệp run cả người vì xót xa

Hậu trường 24/08/2019 16:20

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp nhận được sự đồng cảm của nhiều bà mẹ bỉm sữa khi chia sẻ dòng tâm sự đầy xót xa vì con trai té ngã đến chảy máu.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp vô cùng xót xa khi con trai nhỏ bị ngã chảy máu, môi sưng tấy khiến việc ăn uống khó khăn. Cách đây ít giờ, bà xã đạo diễn Victor Vũ viết trên trang cá nhân: "Thương con không nói nên lời. Hôm nay chắc con đau đớn lắm. Lần đầu tiên thấy con chảy máu mà cả người mẹ run run. Cũng may giờ con đã cười lại được. Nhìn con nỗ lực ăn từng muỗng cháo với đôi môi sưng tấy, mẹ khâm phục sự dũng cảm của con vô cùng.

Cuộc đời phía trước sẽ còn làm con ngã con đau. Có những vết thương không chảy máu mà khiến con gục ngã. Nhưng Đông Quân của mẹ ngoan nhé, hãy lạc quan vượt qua nỗi đau của chính mình. Như hôm nay. Nhé con!".

dinh ngoc diep 1
Bà mẹ bỉm sữa xót xa khi con trai ngã chảy máu, môi sưng tấy - Ảnh: FB

Thấu hiểu được cảm giác của Đinh Ngọc Diệp, nhiều bà mẹ bỉm sữa để lại bình luận đồng cảm: "Con đau 1 mẹ đau 10, làm mẹ rồi thì mỗi người phụ nữ đều mạnh mẽ hơn nhiều nhưng rất yếu đuối và mềm lòng với con yêu!"; "Cảm giác này em biết nè, lúc mà con khóc con đau mẹ xót xa lắm, thương bé con, cố gắng lên chị"... 

dinh ngoc diep 2
Sau 9 tháng sinh con, cô chưa vội trở lại làm việc mà tập trung chăm sóc quý tử đầu lòng, vun vén hạnh phúc gia đình - Ảnh: FB
dinh ngoc diep 4
Tổ ấm viên mãn của vợ chồng Đinh Ngọc Diệp sau 3 năm chung sống - Ảnh: FB

Sau thời gian tìm hiểu, năm 2016 Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ chính thức "về chung nhà" bằng một đám cưới hoành tráng. Từ khi lập gia đình, mỹ nhân Người bất tử tham gia hỗ trợ các dự án của ông xã, hạn chế các hoạt động trong showbiz Việt. Sau 3 năm kết hôn, tổ ấm của cặp đôi ngày càng trọn vẹn khi cậu con trai đầu lòng chào đời.

Ngắm nhìn chồng làm việc, Đinh Ngọc Diệp không thể kiềm chế và thốt lên: 'Trai đẹp của lòng em'

Ngắm nhìn chồng làm việc, Đinh Ngọc Diệp không thể kiềm chế và thốt lên: 'Trai đẹp của lòng em'

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã đưa con trai ra đoàn phim thăm đạo diễn Victor Vũ. Cô còn khen chồng là "trai đẹp của lòng em'

Xem thêm
Từ khóa:   Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ Diễn viên Đinh Ngọc Diệp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 39 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026