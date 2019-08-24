Diễn viên Đinh Ngọc Diệp nhận được sự đồng cảm của nhiều bà mẹ bỉm sữa khi chia sẻ dòng tâm sự đầy xót xa vì con trai té ngã đến chảy máu.

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp vô cùng xót xa khi con trai nhỏ bị ngã chảy máu, môi sưng tấy khiến việc ăn uống khó khăn. Cách đây ít giờ, bà xã đạo diễn Victor Vũ viết trên trang cá nhân: "Thương con không nói nên lời. Hôm nay chắc con đau đớn lắm. Lần đầu tiên thấy con chảy máu mà cả người mẹ run run. Cũng may giờ con đã cười lại được. Nhìn con nỗ lực ăn từng muỗng cháo với đôi môi sưng tấy, mẹ khâm phục sự dũng cảm của con vô cùng.

Cuộc đời phía trước sẽ còn làm con ngã con đau. Có những vết thương không chảy máu mà khiến con gục ngã. Nhưng Đông Quân của mẹ ngoan nhé, hãy lạc quan vượt qua nỗi đau của chính mình. Như hôm nay. Nhé con!".

Bà mẹ bỉm sữa xót xa khi con trai ngã chảy máu, môi sưng tấy - Ảnh: FB

Thấu hiểu được cảm giác của Đinh Ngọc Diệp, nhiều bà mẹ bỉm sữa để lại bình luận đồng cảm: "Con đau 1 mẹ đau 10, làm mẹ rồi thì mỗi người phụ nữ đều mạnh mẽ hơn nhiều nhưng rất yếu đuối và mềm lòng với con yêu!"; "Cảm giác này em biết nè, lúc mà con khóc con đau mẹ xót xa lắm, thương bé con, cố gắng lên chị"...

Sau 9 tháng sinh con, cô chưa vội trở lại làm việc mà tập trung chăm sóc quý tử đầu lòng, vun vén hạnh phúc gia đình - Ảnh: FB

Tổ ấm viên mãn của vợ chồng Đinh Ngọc Diệp sau 3 năm chung sống - Ảnh: FB

Sau thời gian tìm hiểu, năm 2016 Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ chính thức "về chung nhà" bằng một đám cưới hoành tráng. Từ khi lập gia đình, mỹ nhân Người bất tử tham gia hỗ trợ các dự án của ông xã, hạn chế các hoạt động trong showbiz Việt. Sau 3 năm kết hôn, tổ ấm của cặp đôi ngày càng trọn vẹn khi cậu con trai đầu lòng chào đời.

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