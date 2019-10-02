Bé Johnny - con trai Ưng Hoàng Phúc và cựu siêu mẫu Kim Cương la lối đòi mẹ vì chưa quen cảm giác được làm anh.

Sáng 30/9, vợ chồng Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương hạnh phúc chào đón con gái ra đời khỏe mạnh. Theo chia sẻ, cựu siêu mẫu sinh mổ, em bé nặng 3,2 kg, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Minh Hà. Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định. Tuy nhiên, cô cần ở lại bệnh viện để bác sĩ chăm sóc, phục hồi sức khỏe sau sinh.

Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vào tận phòng sinh cùng vợ - Ảnh: FB

Cô được ông xã quan tâm, chăm sóc chu đáo sau khi 'vượt cạn' - Ảnh: FB

Cách đây ít giờ, cựu siêu mẫu Kim Cương vừa chia sẻ hình ảnh con trai vào bệnh viện thăm mẹ và em. Tuy nhiên, chỉ chơi với em gái được vài phút, con trai Ưng Hoàng Phúc đã khóc, quậy phá đòi mẹ.

Cậu nhóc cưng nựng em gái, nhưng không lâu sau đã khóc lóc mè nheo đòi mẹ - Ảnh: FB

"Em Johnny vào thăm mẹ nhưng thiếu anh 2 Will vì phải ở nhà học thêm. Johnny thấy em bé là chạy lại ôm hôn liên tục liền nhưng chỉ được có 1 lúc chơi với em bé thôi là Johnny quậy phá và đòi mẹ, rồi kêu mẹ về nhà với con, con nhớ mẹ. Thương em nhiều lắm chắc tại em chưa quen cảm giác mẹ có thêm em bé nên mới không chịu la lối quá chừng”, cô khổ tâm.

Không hề che giấu, Ưng Hoàng Phúc khoe diện mạo 'tiểu công chúa' mới sinh trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Suốt quá trình vợ sinh con, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc luôn bên cạnh động viên bà xã Kim Cương. Giọng ca Thà rằng như thế tạm gác tất cả các công việc để ở bên vợ con, chăm sóc cả hai chu đáo. Hiện cặp đôi nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ người thân, đồng nghiệp và fan.

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