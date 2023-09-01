Chưa đầy 1 tuần thêm 3 Hoa hậu, 12 Á hậu: Từ trẻ đến quý bà, ai ai cũng đội vương miện?

Hậu trường 01/09/2023 09:09

Ngày càng có nhiều các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức. Thống kê, từ ngày 25/8/2023 - 31/8/2023 đã có 3 đêm chung kết của các cuộc thi Hoa hậu được tổ chức: Hoa hậu Đại dương Việt Nam (25/8/2023), Hoa hậu Hòa bình Việt Nam (27/8/2023), Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam 2023.

Chưa đầy 1 tuần (từ ngày 25/8 - 31/8), làng hương sắc Việt Nam đã có 3 Hoa hậu và 12 Á hậu được ghi danh. Cụ thể, Hoa hậu Đại dương Việt Nam vinh danh Hoa hậu Trần Thị Thu Uyên và 4 Á hậu lần lượt là: Lâm Kiều Anh, Vũ Dương Quỳnh Như, Võ Thị Tuyết Nhi và Thái Đào Trúc Giang. 

Chưa đầy 1 tuần thêm 3 Hoa hậu, 12 Á hậu: Từ trẻ đến quý bà, ai ai cũng đội vương miện? - Ảnh 1
Hoa - á hậu của cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023

Cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam gọi tên người chiến thắng là Lê Hoàng Phương cùng 4 Á hậu: Bùi Khánh Linh, Trương Quý Minh Nhàn, Lê Thị Hồng Hạnh và Đặng Hoàng Tâm Như.

Chưa đầy 1 tuần thêm 3 Hoa hậu, 12 Á hậu: Từ trẻ đến quý bà, ai ai cũng đội vương miện? - Ảnh 2
Top 5 Miss Grand VietNam 2023

Hoa hậu Quý bà Hòa bình Việt Nam với sự đăng quang của Hoa hậu Đoàn Thị Thu Hằng, các Á hậu: Bùi Thị Sao Mai, Hoàng Hải Yến, Quách Thị Thân, Nguyễn Thị Minh Huệ.

Chưa đầy 1 tuần thêm 3 Hoa hậu, 12 Á hậu: Từ trẻ đến quý bà, ai ai cũng đội vương miện? - Ảnh 3
Chung kết Hoa hậu Quý bà Hoà bình Việt Nam 

Từng chia sẻ về vấn đề "loạn hoa hậu" ở Việt Nam, ông Dương Xuân Nam - "cha đẻ" cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam - Hoa hậu Việt Nam cho biết: "Hiện nay chúng ta có 2 cái “loạn” liên quan đến các cuộc thi nhan sắc. Thứ nhất là loạn danh xưng Hoa hậu và thứ 2 là loạn các cuộc thi".

Ông nói thêm: "Tình trạng loạn như hiện nay khiến danh xưng Hoa hậu trở nên rẻ rúng và gây thất vọng cho người quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp. Theo tôi, chúng ta nên chấm dứt tình trạng này bằng cách có quy định chặt chẽ hơn về việc cấp phép thi Hoa hậu".

"Không phải ngẫu nhiên mà công chúng phản ứng và đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của các cuộc thi Hoa hậu đối với xã hội đâu. Vì nhiều vụ lùm xùm liên quan đến các Hoa hậu quá, nhiều người đẹp trở thành Hoa hậu nhưng không tiêu biểu cho nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam cả về hình thể lẫn nhân cách và tâm hồn", ông Dương Xuân Nam nhận định.

Chưa đầy 1 tuần thêm 3 Hoa hậu, 12 Á hậu: Từ trẻ đến quý bà, ai ai cũng đội vương miện? - Ảnh 4
Nếu như trước kia chỉ có 2 cuộc thi nhan sắc được đánh giá là uy tín - Miss Universe và Hoa hậu Việt Nam, thì hiện nay việc thi sắc đẹp nổi lên như một trào lưu

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, nhiều quy định về các cuộc thi nhan sắc, hoa hậu đã được nới lỏng trong Nghị định 144/2020 NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Nghị định này gồm 5 chương và 31 điều, đã “cởi trói” cho nhiều thủ tục hành chính, giấy phép như bỏ khái niệm “Tác phẩm sáng tác trước năm 1975”, thay khái niệm “cấp phép”, “chấp thuận” hay bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn, tăng quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với các sản phẩm trên nền tảng số,... nhiều quy định về việc tổ chức cuộc thi nhan sắc, hoa hậu cũng có nhiều sửa đổi.

Nghị định 144 không quy định thí sinh dự thi người đẹp phải là nữ và có vẻ đẹp tự nhiên; không giới hạn cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người mẫu trong một năm; cũng như cho phép công dân Việt Nam dự thi nhan sắc quốc tế mà không cần Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép.

Những quy định mới này được đánh giá là có sự cởi mở hơn cho cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, nó cũng khiến nhiều người lo lắng và có không ít băn khoăn. Nếu việc tổ chức quá dễ dàng, không bị giới hạn số lượng, thì sắp tới có thể sẽ thêm cả hàng trăm cuộc thi với quy mô “ao làng”. Thậm chí, nếu cứ duy trì đà này, đến cuối năm nay, Việt Nam có thể sẽ có thêm gần cả trăm cô hoa - á hậu. 

Trường Giang 'phá lệ' đi xem chung kết hoa hậu, nhắn nhủ Thiên Ân đúng 2 điều khiến CĐM nể phục vì 'cái tâm và cái tầm'

Trường Giang 'phá lệ' đi xem chung kết hoa hậu, nhắn nhủ Thiên Ân đúng 2 điều khiến CĐM nể phục vì 'cái tâm và cái tầm'

Trong ngày cuối cùng nhiệm kỳ của Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương cùng người yêu tin đồn Phát La cũng có mặt để cổ vũ Thiên Ân. "Mười Khó" gây chú ý khi có đôi lời nhắn nhủ đến đàn em vô cùng chân thành.

Xem thêm
Từ khóa:   hoa hậu Miss Grand VietNam sao Việt Chuyện hậu trường

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 37 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 37 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 7 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 37 phút trước
Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Tình huống hy hữu từ chiếc điện thoại đôi và phát hiện bất ngờ qua người giao hàng

Ngoại tình 4 giờ 7 phút trước
Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm