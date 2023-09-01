Chưa đầy 1 tuần thêm 3 Hoa hậu, 12 Á hậu: Từ trẻ đến quý bà, ai ai cũng đội vương miện?

Chưa đầy 1 tuần (từ ngày 25/8 - 31/8), làng hương sắc Việt Nam đã có 3 Hoa hậu và 12 Á hậu được ghi danh. Cụ thể, Hoa hậu Đại dương Việt Nam vinh danh Hoa hậu Trần Thị Thu Uyên và 4 Á hậu lần lượt là: Lâm Kiều Anh, Vũ Dương Quỳnh Như, Võ Thị Tuyết Nhi và Thái Đào Trúc Giang.

Từng chia sẻ về vấn đề "loạn hoa hậu" ở Việt Nam, ông Dương Xuân Nam - "cha đẻ" cuộc thi nhan sắc uy tín nhất Việt Nam - Hoa hậu Việt Nam cho biết: "Hiện nay chúng ta có 2 cái “loạn” liên quan đến các cuộc thi nhan sắc. Thứ nhất là loạn danh xưng Hoa hậu và thứ 2 là loạn các cuộc thi".

Ông nói thêm: "Tình trạng loạn như hiện nay khiến danh xưng Hoa hậu trở nên rẻ rúng và gây thất vọng cho người quan tâm đến các cuộc thi sắc đẹp. Theo tôi, chúng ta nên chấm dứt tình trạng này bằng cách có quy định chặt chẽ hơn về việc cấp phép thi Hoa hậu".

"Không phải ngẫu nhiên mà công chúng phản ứng và đặt ra câu hỏi về ý nghĩa thực sự của các cuộc thi Hoa hậu đối với xã hội đâu. Vì nhiều vụ lùm xùm liên quan đến các Hoa hậu quá, nhiều người đẹp trở thành Hoa hậu nhưng không tiêu biểu cho nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam cả về hình thể lẫn nhân cách và tâm hồn", ông Dương Xuân Nam nhận định.

Nếu như trước kia chỉ có 2 cuộc thi nhan sắc được đánh giá là uy tín - Miss Universe và Hoa hậu Việt Nam, thì hiện nay việc thi sắc đẹp nổi lên như một trào lưu

Theo thông tin từ báo Công an Nhân dân, nhiều quy định về các cuộc thi nhan sắc, hoa hậu đã được nới lỏng trong Nghị định 144/2020 NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Nghị định này gồm 5 chương và 31 điều, đã “cởi trói” cho nhiều thủ tục hành chính, giấy phép như bỏ khái niệm “Tác phẩm sáng tác trước năm 1975”, thay khái niệm “cấp phép”, “chấp thuận” hay bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn, tăng quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với các sản phẩm trên nền tảng số,... nhiều quy định về việc tổ chức cuộc thi nhan sắc, hoa hậu cũng có nhiều sửa đổi.

Nghị định 144 không quy định thí sinh dự thi người đẹp phải là nữ và có vẻ đẹp tự nhiên; không giới hạn cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người mẫu trong một năm; cũng như cho phép công dân Việt Nam dự thi nhan sắc quốc tế mà không cần Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép.

Những quy định mới này được đánh giá là có sự cởi mở hơn cho cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, nó cũng khiến nhiều người lo lắng và có không ít băn khoăn. Nếu việc tổ chức quá dễ dàng, không bị giới hạn số lượng, thì sắp tới có thể sẽ thêm cả hàng trăm cuộc thi với quy mô “ao làng”. Thậm chí, nếu cứ duy trì đà này, đến cuối năm nay, Việt Nam có thể sẽ có thêm gần cả trăm cô hoa - á hậu.