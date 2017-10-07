Choáng với thực đơn tiệc cưới toàn món 'khủng' của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia

Hậu trường 07/10/2017 14:10

Không chỉ bạo chi cho trang phục cưới, dàn siêu xe đón dâu...phần thực đơn tiệc cưới của Hoa hậu Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín cũng khiến người ta trầm trồ với những món hấp dẫn, đắt đỏ được chế biến cầu kỳ.

Lễ cưới của doanh nhân Trung Tín và Hoa hậu Đặng Thu Thảo được tổ chức vào sáng hôm qua tại nhà gái với phần rước dâu bằng dàn siêu xe 'khủng'. Tối cùng ngày, tiệc chiêu đãi hoành tráng diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. HCM.

Thực đơn tiệc cưới khủng của <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/hoa-hau-dang-thu-thao.topic'>Hoa hậu Đặng Thu Thảo</a> và chồng đại gia
Tối 6/10, tiệc cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín được tổ chức tại trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. HCM - Ảnh: Internet

Tại lễ cưới, an ninh được thắt chặt, chỉ có những vị khách có thiệp mời mới được vào trong. Đặc biệt, lễ cưới cũng hạn chế sự tác nghiệp của báo chí để giữ không khí riêng tư cho buổi tiệc.

Từ những hình ảnh được rò rỉ, có thể thấy tiệc cưới được chuẩn bị vô cùng chu đáo và sang trọng. Phần thực đơn tiệc cưới cũng được đầu tư mạnh tay, gồm những món ăn đắt đỏ được chế biến cầu kỳ, đẹp mắt. Thực đơn gồm 3 món khai vị, 2 món chính và 2 món tráng miệng.

Thực đơn tiệc cưới khủng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia
Thực đơn tiệc cưới gồm nhiều món sang trọng và đắt tiền - Ảnh: Internet

Món khai vị:

- Súp bào ngư vi cá hải sâm

- Kem chanh

- Ức vịt đút lò sốt Teryaki salad

Món chính:

- Sườn bò sốt rượu port nướng thảo mộc

- Cá tuyết đút lò sốt Batayaki

Món tráng miệng gồm:

- Trà nóng

- Rau câu kiwi hạt chia

Thực đơn tiệc cưới khủng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia
Món ức vịt đút lò sốt Teryaki kèm salad được chế biến cầu kỳ - Ảnh: Eva

Thực đơn tiệc cưới khủng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia
Sườn bò sốt rượu port nướng thảo mộc - Ảnh: Eva

Thực đơn tiệc cưới khủng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia
Cá tuyết đút lò sốt Batayaki - Ảnh: Eva

Thực đơn tiệc cưới khủng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia
Rau câu kiwi hạt chia được chế biến đặc biệt - Ảnh: Eva

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