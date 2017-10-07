Thực đơn tiệc cưới khủng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia

Lễ cưới của doanh nhân Trung Tín và Hoa hậu Đặng Thu Thảo được tổ chức vào sáng hôm qua tại nhà gái với phần rước dâu bằng dàn siêu xe 'khủng'. Tối cùng ngày, tiệc chiêu đãi hoành tráng diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. HCM.

Tại lễ cưới, an ninh được thắt chặt, chỉ có những vị khách có thiệp mời mới được vào trong. Đặc biệt, lễ cưới cũng hạn chế sự tác nghiệp của báo chí để giữ không khí riêng tư cho buổi tiệc.

Từ những hình ảnh được rò rỉ, có thể thấy tiệc cưới được chuẩn bị vô cùng chu đáo và sang trọng. Phần thực đơn tiệc cưới cũng được đầu tư mạnh tay, gồm những món ăn đắt đỏ được chế biến cầu kỳ, đẹp mắt. Thực đơn gồm 3 món khai vị, 2 món chính và 2 món tráng miệng.