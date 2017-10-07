Thực đơn tiệc cưới khủng của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia

Không chỉ bạo chi cho trang phục cưới, dàn siêu xe đón dâu...phần thực đơn tiệc cưới của Hoa hậu Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín cũng khiến người ta trầm trồ với những món hấp dẫn, đắt đỏ được chế biến cầu kỳ.
- Tan chảy với những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn mà Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã dành cho nhau trong lễ cưới
Lễ cưới của doanh nhân Trung Tín và Hoa hậu Đặng Thu Thảo được tổ chức vào sáng hôm qua tại nhà gái với phần rước dâu bằng dàn siêu xe 'khủng'. Tối cùng ngày, tiệc chiêu đãi hoành tráng diễn ra tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TP. HCM.
Tại lễ cưới, an ninh được thắt chặt, chỉ có những vị khách có thiệp mời mới được vào trong. Đặc biệt, lễ cưới cũng hạn chế sự tác nghiệp của báo chí để giữ không khí riêng tư cho buổi tiệc.
Từ những hình ảnh được rò rỉ, có thể thấy tiệc cưới được chuẩn bị vô cùng chu đáo và sang trọng. Phần thực đơn tiệc cưới cũng được đầu tư mạnh tay, gồm những món ăn đắt đỏ được chế biến cầu kỳ, đẹp mắt. Thực đơn gồm 3 món khai vị, 2 món chính và 2 món tráng miệng.
Món khai vị:
- Súp bào ngư vi cá hải sâm
- Kem chanh
- Ức vịt đút lò sốt Teryaki salad
Món chính:
- Sườn bò sốt rượu port nướng thảo mộc
- Cá tuyết đút lò sốt Batayaki
Món tráng miệng gồm:
- Trà nóng
- Rau câu kiwi hạt chia