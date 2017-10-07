Từ đám cưới của Đặng Thu Thảo, nhìn lại cuộc sống như 'bà hoàng' của Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Sang Lê sau khi lên xe hoa với đại gia mía đường

Giải trí 07/10/2017 12:34

Cứ tưởng sau khi lọt vào Top 15 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (HHHV) Việt Nam, Sang Lê sẽ tích cực tham gia showbiz để phát triển sự nghiệp nhưng người đẹp lại gây ngỡ ngàng khi tuyên bố theo chồng "bỏ cuộc chơi".

Sau khi lọt Top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Sang Lê khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố kết hôn và... “từ bỏ cuộc chơi”.

Kết hôn với doanh nhân Việt Anh, một đại gia có tiếng, tưởng như Sang Lê chỉ cần ngồi hưởng thụ cuộc sống giàu sang sung sướng. Thế nhưng, người đẹp Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại tiếp tục xây dựng cuộc sống riêng của mình. Cô không những học tập mà còn tích cực bắt tay vào kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Cuộc sống sung sướng sau khi cưới của Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Sang Lê
Sang Lê lọt vào Top 15 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 - Ảnh: Internet

Cuộc sống sung sướng sau khi cưới của Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Sang Lê
Sau đó, người đẹp khiến dân mạng ngỡ ngàng khi bất ngờ kết hôn với đại gia Việt Anh. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức sang trọng với chi phí lên đến 10 tỷ đồng - Ảnh: Internet

Dù khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư nhưng mọi hoạt động của người đẹp đều được giới truyền thông chú ý. Tuy ít khi xuất hiện và tham gia nghệ thuật nhưng với vẻ đẹp tự nhiên và sự thân thiện, Sang Lê luôn là cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón.

Có thể thấy sau khi kết hôn, bà xã của doanh nhân Việt Anh khiến nhiều chị em phát hờn với cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn.

Đặc biệt, trên trang Facebook cá nhân, Sang Lê thường xuyên khoe hình ảnh mua túi xách, giày dép, quần áo... hàng hiệu có giá trị từ vài chục đến vài trăm triệu đồng khiến phái đẹp ngất ngây và ngưỡng mộ.

Cuộc sống sung sướng sau khi cưới của Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Sang Lê
Người đẹp thường xuyên khoe ảnh mua sắm đồ hàng hiệu đắt tiền - Ảnh: Internet

Cuộc sống sung sướng sau khi cưới của Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Sang Lê
Ngoài ra, Sang Lê còn thường xuyên xuất hiện với xe sang màu đen đắt đỏ này - Ảnh: Internet

Cuộc sống sung sướng sau khi cưới của Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Sang Lê
Người đẹp gốc Phú Yên khiến nhiều chị em ghen tỵ với khả năng mua sắm của mình - Ảnh: Internet

Cuộc sống sung sướng sau khi cưới của Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Sang Lê
Ngoài cuộc sống giàu sang, Sang Lê còn chia sẻ ảnh đi du lịch cùng ông xã - Ảnh: Internet

Cuộc sống sung sướng sau khi cưới của Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Sang Lê
Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam được ông xã doanh nhân thương yêu và chiều chuộng hết mực - Ảnh: Internet

Cuộc sống sung sướng sau khi cưới của Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Sang Lê
Hiện tại, cặp đôi đang hạnh phúc khi sắp chào đón con đầu lòng - Ảnh: Internet

Tan chảy với những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn mà Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã dành cho nhau trong lễ cưới

Tan chảy với những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn mà Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã dành cho nhau trong lễ cưới

Lễ cưới của Hoa hậu Đặng Thu thảo và doanh nhân Trung Tín được tổ chức ấm cúng và lãng mạn tại một trung tâm sự kiện sang trọng tại TP. HCM. Trong lễ cưới, cả hai đã dành cho nhau những cử chỉ âu yếm và ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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