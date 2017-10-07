Cuộc sống sung sướng sau khi cưới của Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Sang Lê

Kết hôn với doanh nhân Việt Anh, một đại gia có tiếng, tưởng như Sang Lê chỉ cần ngồi hưởng thụ cuộc sống giàu sang sung sướng. Thế nhưng, người đẹp Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lại tiếp tục xây dựng cuộc sống riêng của mình. Cô không những học tập mà còn tích cực bắt tay vào kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp.

Sau khi lọt Top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Sang Lê khiến khán giả bất ngờ khi tuyên bố kết hôn và... “từ bỏ cuộc chơi”.

Dù khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư nhưng mọi hoạt động của người đẹp đều được giới truyền thông chú ý. Tuy ít khi xuất hiện và tham gia nghệ thuật nhưng với vẻ đẹp tự nhiên và sự thân thiện, Sang Lê luôn là cái tên được nhiều nhãn hàng săn đón.

Có thể thấy sau khi kết hôn, bà xã của doanh nhân Việt Anh khiến nhiều chị em phát hờn với cuộc sống giàu sang, hạnh phúc viên mãn.

Đặc biệt, trên trang Facebook cá nhân, Sang Lê thường xuyên khoe hình ảnh mua túi xách, giày dép, quần áo... hàng hiệu có giá trị từ vài chục đến vài trăm triệu đồng khiến phái đẹp ngất ngây và ngưỡng mộ.