Thông tin Kim Lý rời khỏi siêu xe tự bắt taxi về sau khi cãi nhau với Hồ Ngọc Hà gây sốc lẫn sốt trên cộng đồng mạng, bởi từ khi úp mở nghi án tình cảm, cả hai thường xuyên xuất hiện cũng như luôn hết sức tình tứ mỗi khi xuất hiện bên nhau.

Mới đây, một trang Fanpage đã đưa tin Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang cãi nhau khiến dân mạng hiếu kỳ chú ý.

Theo Blogtamsu, cặp đôi nam nữ trong MV Cả một trời thương nhớ đang ngồi nói chuyện trong một chiếc siêu xe thì bất ngờ Hồ Ngọc Hà đẩy tay, sau đó xe dừng lại. Đáng chú ý là ngay sau đó Kim Lý vội vã bước ra khỏi xe dù đang ở giữa đường và tự bắt taxi đi tiếp.

Thực hư mọi chuyện vẫn đang là một ẩn số, tuy nhiên những khoảnh khắc dân mạng vô tình ghi lại đã khiến cộng đồng rất hiếu kỳ và hoài nghi phải chăng những thông tin đồn đoán gần đây về cặp đôi đúng là sự thật?

Cùng dự sinh nhật Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý lại hành động 'lạ' đầy bất ngờ thế này! Mới đây, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng có mặt tại bữa tiệc sinh nhật hoành tráng của Đàm Vĩnh Hưng, thế nhưng cặp đôi lại có hành động lạ khiến ai cũng bất ngờ!.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-anh-ho-ngoc-ha-cai-nhau-to-duoi-kim-ly-ra-khoi-sieu-xe-ngay-giua-duong-243412.html