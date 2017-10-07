Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà cãi nhau to, đuổi Kim Lý ra khỏi siêu xe ngay giữa đường?

Giải trí 07/10/2017 11:35

Thông tin Kim Lý rời khỏi siêu xe tự bắt taxi về sau khi cãi nhau với Hồ Ngọc Hà gây sốc lẫn sốt trên cộng đồng mạng, bởi từ khi úp mở nghi án tình cảm, cả hai thường xuyên xuất hiện cũng như luôn hết sức tình tứ mỗi khi xuất hiện bên nhau.

Mới đây, một trang Fanpage đã đưa tin Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đang cãi nhau khiến dân mạng hiếu kỳ chú ý.

Theo Blogtamsu, cặp đôi nam nữ trong MV Cả một trời thương nhớ đang ngồi nói chuyện trong một chiếc siêu xe thì bất ngờ Hồ Ngọc Hà đẩy tay, sau đó xe dừng lại. Đáng chú ý là ngay sau đó Kim Lý vội vã bước ra khỏi xe dù đang ở giữa đường và tự bắt taxi đi tiếp.

Thực hư mọi chuyện vẫn đang là một ẩn số, tuy nhiên những khoảnh khắc dân mạng vô tình ghi lại đã khiến cộng đồng rất hiếu kỳ và hoài nghi phải chăng những thông tin đồn đoán gần đây về cặp đôi đúng là sự thật?

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà cãi nhau to, đuổi Kim Lý ra khỏi siêu xe ngay giữa đường? - Ảnh 1
Hình ảnh "người tình tin đồn" của Hồ Ngọc Hà tay xách rất nhiều món đồ đến gọi taxi - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà cãi nhau to, đuổi Kim Lý ra khỏi siêu xe ngay giữa đường? - Ảnh 2
Kim Lý ngồi trong xe, gương mặt anh có vẻ bực tức sau khi cãi nhau với bạn gái? - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà cãi nhau to, đuổi Kim Lý ra khỏi siêu xe ngay giữa đường? - Ảnh 3
Lời kể của một nhân chứng được đăng tải trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà cãi nhau to, đuổi Kim Lý ra khỏi siêu xe ngay giữa đường? - Ảnh 4
Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vướng nghi án tình cảm sau khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà cãi nhau to, đuổi Kim Lý ra khỏi siêu xe ngay giữa đường? - Ảnh 5
Sau đó, cả hai thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau...

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà cãi nhau to, đuổi Kim Lý ra khỏi siêu xe ngay giữa đường? - Ảnh 6
... Đặc biệt, Hà Hồ còn dẫn con trai Subeo đi du lịch chung với "người tình tin đồn" Kim Lý, điều này càng khiến dân mạng tin rằng cả hai đang yêu nhau thật sự - Ảnh: Internet

Lộ ảnh Hồ Ngọc Hà cãi nhau to, đuổi Kim Lý ra khỏi siêu xe ngay giữa đường? - Ảnh 7
Thậm chí, cặp đôi còn bị bắt gặp khi đang vào khách sạn cùng nhau - Ảnh: Internet

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