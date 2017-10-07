Hoa hậu Đặng Thu Thảo và ông xã Trung Tín quá lãng mạn trong lễ cưới

Lễ cưới của Hoa hậu Đặng Thu thảo và doanh nhân Trung Tín được tổ chức ấm cúng và lãng mạn tại một trung tâm sự kiện sang trọng tại TP. HCM. Trong lễ cưới, cả hai đã dành cho nhau những cử chỉ âu yếm và ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Sáng ngày 6/10, hôn lễ theo phong tục truyền thống được diễn ra tại nhà riêng của cô dâu. Tối cùng ngày, tiệc cưới của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới xa hoa ở TP.HCM.

Lễ cưới được tổ chức trong không gian sang trọng nhưng cũng không kém phần ấm cúng, lãng mạn. Khách mời của hôn lễ được giới hạn chủ yếu là các chính khách, doanh nhân và các ngôi sao lớn trong làng giải trí. Đặc biệt, tại đây, an ninh rất được chú trọng và các hoạt động tác nghiệp của báo chí đều được giới hạn.

Mới đây, những khoảnh khắc đẹp nhất của cô dâu Thu Thảo và chú rể Trung Tín vừa được hé lộ, đáng chú ý là nụ hôn ngọt ngào của cặp đôi dành cho nhau, những cái nắm tay và nụ cười e ấp của Hoa hậu Việt Nam 2012 và ông xã khiến dân mạng như tan chảy.

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