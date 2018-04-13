Choáng ngợp với cuộc sống như ông hoàng của Lý Hùng trong căn biệt thự rộng 700m2

Lý Hùng khiến nhiều người trầm trồ với khối tài sản mà anh sở hữu sau nhiều năm làm nghệ thuật, đáng chú ý nhất là căn biệt thự rộng đến 700m2.
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Lý Hùng từng là cái tên nổi đình nổi đám ở các rạp chiếu phim thập niên 90. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, nam tài tử còn nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của công chúng khi hóa thân vào hàng loạt vai diễn ấn tượng.
Sau gần 30 năm theo nghiệp diễn, hiện tại Lý Hùng đã lui về hậu trường và tập trung lo cho hãng phim riêng của gia đình. Tuy không còn tham gia đóng phim nhưng sau nhiều năm tích cực hoạt động, Lý Hùng đã tích cóp cho mình khối tài sản không hề nhỏ. Đáng chú ý nhất là căn biệt thự có diện tích lên đến 700m2 tại Tân Bình, TP.HCM.
Nam tài tử một thời khiến nhiều người choáng ngợp khi bước vào căn biệt thự rộng rãi, tiện nghi và được thiết kế tinh tế như khách sạn 5 sao. Chưa dừng lại, toàn bộ nội thất đều do chính tay nam diễn viên lựa chọn từ những nhãn hàng cao cấp và có giá trị không hề nhỏ.