Choáng ngợp với cuộc sống như ông hoàng của Lý Hùng trong căn biệt thự rộng 700m2

Lý Hùng từng là cái tên nổi đình nổi đám ở các rạp chiếu phim thập niên 90. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, nam tài tử còn nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của công chúng khi hóa thân vào hàng loạt vai diễn ấn tượng.

Lý Hùng là diễn viên đình đám trong thập niên 90 - Ảnh: Internet

Sau gần 30 năm theo nghiệp diễn, hiện tại Lý Hùng đã lui về hậu trường và tập trung lo cho hãng phim riêng của gia đình. Tuy không còn tham gia đóng phim nhưng sau nhiều năm tích cực hoạt động, Lý Hùng đã tích cóp cho mình khối tài sản không hề nhỏ. Đáng chú ý nhất là căn biệt thự có diện tích lên đến 700m2 tại Tân Bình, TP.HCM.