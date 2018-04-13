Choáng ngợp với cuộc sống như ông hoàng của Lý Hùng trong căn biệt thự rộng 700m2

Hậu trường 13/04/2018 12:39

Lý Hùng khiến nhiều người trầm trồ với khối tài sản mà anh sở hữu sau nhiều năm làm nghệ thuật, đáng chú ý nhất là căn biệt thự rộng đến 700m2.

Lý Hùng từng là cái tên nổi đình nổi đám ở các rạp chiếu phim thập niên 90. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài điển trai, nam tài tử còn nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của công chúng khi hóa thân vào hàng loạt vai diễn ấn tượng.

Choáng ngợp với cuộc sống như ông hoàng của Lý Hùng trong căn biệt thự rộng 700m2 - Ảnh 1
Lý Hùng là diễn viên đình đám trong thập niên 90 - Ảnh: Internet

Sau gần 30 năm theo nghiệp diễn, hiện tại Lý Hùng đã lui về hậu trường và tập trung lo cho hãng phim riêng của gia đình. Tuy không còn tham gia đóng phim nhưng sau nhiều năm tích cực hoạt động, Lý Hùng đã tích cóp cho mình khối tài sản không hề nhỏ. Đáng chú ý nhất là căn biệt thự có diện tích lên đến 700m2 tại Tân Bình, TP.HCM.

Choáng ngợp với cuộc sống như ông hoàng của Lý Hùng trong căn biệt thự rộng 700m2 - Ảnh 2
Căn biệt thự vô cùng bề thế khi nhìn từ bên ngoài - Ảnh: Internet

Nam tài tử một thời khiến nhiều người choáng ngợp khi bước vào căn biệt thự rộng rãi, tiện nghi và được thiết kế tinh tế như khách sạn 5 sao. Chưa dừng lại, toàn bộ nội thất đều do chính tay nam diễn viên lựa chọn từ những nhãn hàng cao cấp và có giá trị không hề nhỏ.

Choáng ngợp với cuộc sống như ông hoàng của Lý Hùng trong căn biệt thự rộng 700m2 - Ảnh 3
Không gian bên trong được nam diễn viên rất chú trọng - Ảnh: Internet
Choáng ngợp với cuộc sống như ông hoàng của Lý Hùng trong căn biệt thự rộng 700m2 - Ảnh 4
Không làm gara ở tầng hầm mà Lý Hùng đã đặt cầu nâng xe từ Mỹ về để phòng khi bị ngập lụt - Ảnh: Ảnh: Internet
Choáng ngợp với cuộc sống như ông hoàng của Lý Hùng trong căn biệt thự rộng 700m2 - Ảnh 5
Phòng khách được thiết kế khá ấm cúng và rộng rãi - Ảnh: Internet
Choáng ngợp với cuộc sống như ông hoàng của Lý Hùng trong căn biệt thự rộng 700m2 - Ảnh 6
Riêng phòng của của mình, Lý Hùng chọn phong cách châu Âu sang trọng và tiện nghi với diện tích khoảng 100m2 - Ảnh: Internet

Choáng ngợp với cuộc sống như ông hoàng của Lý Hùng trong căn biệt thự rộng 700m2 - Ảnh 7

Choáng ngợp với cuộc sống như ông hoàng của Lý Hùng trong căn biệt thự rộng 700m2 - Ảnh 8
Nam tài tử cũng rất chú trọng đến không gian phòng bếp và khuôn viên nhà để nuôi cá cảnh và chơi chim - Ảnh: Internet
Lý Hùng tiết lộ về cuộc tình với người bạn gái đầu tiên

Lý Hùng tiết lộ về cuộc tình với người bạn gái đầu tiên

Lý Hùng là một trong những tài tử có duyên hợp tác với nhiều người đẹp bậc nhất màn ảnh Việt. Tuy vậy, không phải ai cũng biết về người bạn gái thực sự đầu tiên của anh.

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Từ khóa:   Lý Hùng Diễn viên Lý Hùng

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