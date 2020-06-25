Chỉ với 1 hành động, Đông Nhi chứng tỏ cô đã rất sẵn sàng cho hành trình làm mẹ sắp tới

Sau hơn nửa năm kết hôn, hiện ca sĩ Đông Nhi đang mang thai con đầu lòng với Ông Cao Thắng. Cô nhanh chóng trở thành mẹ bầu được quan tâm nhất nhì làng giải trí Việt. Trước tình cảm của người hâm mộ, giọng ca "Bab boy" chăm chia sẻ ảnh và hành trình phát triển của em bé trong bụng.

Bước vào tháng thứ 5 của thai kỳ, Đông Nhi bắt đầu tăng cân, vòng 2 nhô cao - Ảnh: FB

Thời gian rảnh, Đông Nhi còn chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích về việc chăm sóc mẹ bầu và giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh để mọi người cùng tham khảo. Mới đây, nữ ca sĩ vừa đăng tải bài viết chia sẻ về vấn đề này và nhận được sự quan tâm của mọi người.

Đông Nhi tâm sự: "Làm mẹ là một hành trình mới, mở ra bao điều mới mẻ thú vị với Nhi mỗi ngày. Như hôm nay mới đi siêu âm, nghe bác sĩ nói về các chỉ số sơ sinh của trẻ và ý nghĩa của chúng hết sức hay ho nên Nhi chia sẻ với cả nhà luôn nè".