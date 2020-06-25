Chỉ với 1 hành động, Đông Nhi chứng tỏ cô đã rất sẵn sàng cho hành trình làm mẹ sắp tới

Chia sẻ của ca sĩ Đông Nhi cho thấy cô đã trang bị rất kỹ lưỡng về kiến thức thai kỳ và hành trình phát triển của em bé trong bụng.
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Sau hơn nửa năm kết hôn, hiện ca sĩ Đông Nhi đang mang thai con đầu lòng với Ông Cao Thắng. Cô nhanh chóng trở thành mẹ bầu được quan tâm nhất nhì làng giải trí Việt. Trước tình cảm của người hâm mộ, giọng ca "Bab boy" chăm chia sẻ ảnh và hành trình phát triển của em bé trong bụng.
Thời gian rảnh, Đông Nhi còn chia sẻ nhiều kiến thức hữu ích về việc chăm sóc mẹ bầu và giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh để mọi người cùng tham khảo. Mới đây, nữ ca sĩ vừa đăng tải bài viết chia sẻ về vấn đề này và nhận được sự quan tâm của mọi người.
Đông Nhi tâm sự: "Làm mẹ là một hành trình mới, mở ra bao điều mới mẻ thú vị với Nhi mỗi ngày. Như hôm nay mới đi siêu âm, nghe bác sĩ nói về các chỉ số sơ sinh của trẻ và ý nghĩa của chúng hết sức hay ho nên Nhi chia sẻ với cả nhà luôn nè".
Cô hào hứng cung cấp thêm kiến thức: "2 chỉ số cân nặng và chu vi vòng đầu vô cùng quan trọng, không chỉ để đánh giá tình trạng phát triển toàn diện của bé trong thai kỳ mà còn có tương quan tỉ lệ thuận đến chỉ số IQ của bé sau này nữa. Cái này có nghiên cứu khoa học luôn đó nha! Bác sĩ đã cho ba Thắng mẹ Nhi coi, hết sức thuyết phục cả nhà ơi".
Dưới phần bình luận, nữ ca sĩ còn nhiệt tình trả lời các câu hỏi của mẹ bầu về kiến thức thai kỳ. Qua đây có thể thấy, Đông Nhi đã trang bị cho mình những kiến thức cần thiết trong lần đầu làm mẹ. Vợ chồng nghệ sĩ đang rất hào hứng đợi ngày thiên thần nhỏ chào đời để vận dụng những điều đã học và tìm hiểu được vào việc chăm sóc con.