Đông Nhi vác bụng bầu lớn đi khám thai cùng chồng, mách bí kíp chăm sóc thai nhi khỏe mạnh

Đông Nhi và Ông Cao Thắng được xem là cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt. Cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ sau đám cưới vào cuối năm 2019 nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Hơn nửa năm "về chung nhà", cặp đôi vui mừng thông báo sắp đón thành viên mới. Hiện tại, giọng ca "Bad boy" đã tạm ngưng tất cả các hoạt động ca hát, tập trung dưỡng thai.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đông Nhi thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống đời thường cùng những thay đổi trong quá trình mang thai. Mới đây, cô hào hứng chia sẻ bức ảnh cùng Ông Cao Thắng đi khám thai.