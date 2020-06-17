Đông Nhi vác bụng bầu lớn đi khám thai cùng chồng, mách bí kíp chăm sóc thai nhi khỏe mạnh

Suốt quá trình thai nghén, ca sĩ Đông Nhi liên tục cập nhật về cuộc sống và những thay đổi của bản thân. Chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ khiến fan thích thú.
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Đông Nhi và Ông Cao Thắng được xem là cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt. Cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ sau đám cưới vào cuối năm 2019 nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Hơn nửa năm "về chung nhà", cặp đôi vui mừng thông báo sắp đón thành viên mới. Hiện tại, giọng ca "Bad boy" đã tạm ngưng tất cả các hoạt động ca hát, tập trung dưỡng thai.
Trên trang cá nhân, ca sĩ Đông Nhi thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống đời thường cùng những thay đổi trong quá trình mang thai. Mới đây, cô hào hứng chia sẻ bức ảnh cùng Ông Cao Thắng đi khám thai.
Vì thiên thần nhỏ trong bụng, cô không ngại thay đổi nhiều thói quen: "Nhật ký nuôi dưỡng 'tài trí nhí'. Chỉ khi làm mẹ mới thực sự hiểu lòng mẹ.
Từ ngày có con yêu trong bụng, Nhi càng thấm thía hơn những yêu thương, lo lắng của những người làm mẹ. Ngay sau khi biết tin mang bầu là Nhi đã thay đổi ngay lập tức, từ đi đứng nhẹ nhàng đến tìm đọc hết sách thai giáo, ăn uống tập luyện cũng cẩn thận hơn. Tất cả cũng chỉ mong con mình khỏe mạnh, thông minh”.
Cô chia sẻ bí kíp giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh, thông minh: "Để đảm bảo bé phát triển khỏe mạnh, ngay từ đầu thai kỳ, bác sĩ đã tư vấn Nhi cần thực hiện đầy đủ các xét nghiệm quan trọng. Thực hiện các xét nghiệm này sớm giúp ba Thắng, mẹ Nhi chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường kế tiếp, đảm bảo bé phát triển toàn diện.
Mẹ Nhi cũng biết rằng dinh dưỡng trong giai đoạn đầu đóng vai trò vô cùng quan trọng cho một thai kỳ khỏe mạnh".
Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của cặp đôi khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Suốt quá trình mang thai, cô được ông xã chăm sóc tận tình. Từ một người ít khi vào bếp, giờ đây Ông Cao Thắng thường xuyên trổ tài nấu những món ăn ngon phục vụ vợ con.