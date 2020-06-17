Đông Nhi vác bụng bầu lớn đi khám thai cùng chồng, mách bí kíp chăm sóc thai nhi khỏe mạnh

Hậu trường 17/06/2020 15:49

Suốt quá trình thai nghén, ca sĩ Đông Nhi liên tục cập nhật về cuộc sống và những thay đổi của bản thân. Chia sẻ mới nhất của nữ ca sĩ khiến fan thích thú.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng được xem là cặp đôi "vàng" của làng giải trí Việt. Cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ sau đám cưới vào cuối năm 2019 nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Hơn nửa năm "về chung nhà", cặp đôi vui mừng thông báo sắp đón thành viên mới. Hiện tại, giọng ca "Bad boy" đã tạm ngưng tất cả các hoạt động ca hát, tập trung dưỡng thai.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Đông Nhi thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống đời thường cùng những thay đổi trong quá trình mang thai. Mới đây, cô hào hứng chia sẻ bức ảnh cùng Ông Cao Thắng đi khám thai.

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Nữ ca sĩ được khen ngợi bởi vẻ ngoài tươi tắn, rạng ngời - Ảnh: FB

Vì thiên thần nhỏ trong bụng, cô không ngại thay đổi nhiều thói quen: "Nhật ký nuôi dưỡng 'tài trí nhí'. Chỉ khi làm mẹ mới thực sự hiểu lòng mẹ.

Từ ngày có con yêu trong bụng, Nhi càng thấm thía hơn những yêu thương, lo lắng của những người làm mẹ. Ngay sau khi biết tin mang bầu là Nhi đã thay đổi ngay lập tức, từ đi đứng nhẹ nhàng đến tìm đọc hết sách thai giáo, ăn uống tập luyện cũng cẩn thận hơn. Tất cả cũng chỉ mong con mình khỏe mạnh, thông minh”.

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Nữ ca sĩ bắt đầu tăng cân khi bước vào giữa thai kỳ - Ảnh: FB

Cô chia sẻ bí kíp giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh, thông minh: "Để đảm bảo bé phát triển khỏe mạnh, ngay từ đầu thai kỳ, bác sĩ đã tư vấn Nhi cần thực hiện đầy đủ các xét nghiệm quan trọng. Thực hiện các xét nghiệm này sớm giúp ba Thắng, mẹ Nhi chuẩn bị tốt hơn cho chặng đường kế tiếp, đảm bảo bé phát triển toàn diện.

Mẹ Nhi cũng biết rằng dinh dưỡng trong giai đoạn đầu đóng vai trò vô cùng quan trọng cho một thai kỳ khỏe mạnh".

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Ông Cao Thắng dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc, chia sẻ với vợ - Ảnh: FB

Cuộc sống hạnh phúc, viên mãn của cặp đôi khiến công chúng vô cùng ngưỡng mộ. Suốt quá trình mang thai, cô được ông xã chăm sóc tận tình. Từ một người ít khi vào bếp, giờ đây Ông Cao Thắng thường xuyên trổ tài nấu những món ăn ngon phục vụ vợ con.

Đông Nhi hạnh phúc khi cảm nhận cái đạp đầu tiên của con, phản ứng đặc biệt của Ông Cao Thắng gây chú ý

Đông Nhi hạnh phúc khi cảm nhận cái đạp đầu tiên của con, phản ứng đặc biệt của Ông Cao Thắng gây chú ý

Chia sẻ mới nhất của Đông Nhi khi cảm nhận được cử động đầu tiên của thai nhi khiến dân tình thích thú.

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