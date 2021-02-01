Chi Pu lại gây sốc khi diện quần lưới mỏng tang ‘quên’ luôn nội y khiến CĐM ‘ngượng chín mặt'

Hậu trường 01/02/2021 11:56

Loạt khoảnh khắc mới nhất của nữ ca sĩ Chi Pu được bạn thân hé lộ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, stylish Kenshj Phạm – bạn thân của Chi Pu đã hé lộ loạt khoảnh khắc không thể sexy hơn của giọng ca “Anh ơi ở lại”.

Qua loạt ảnh đăng tải, nữ ca sĩ Chi Pu diện đồ lưới mỏng tang, cắt xẻ hiểm hóc giúp khoe đường cong cơ thể và đôi chân thon dài quyến rũ. Thậm chí, người đẹp 9x còn gây choáng khi “bỏ quên” nội y, vô tư tạo dáng táo bạo.

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Hình ảnh không thể táo bạo hơn của nữ ca sĩ trên mạng xã hội - Ảnh: IG

Hình ảnh này của nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Trong khi người hâm mộ không ngừng xuýt xoa, khen ngợi sắc vóc của Chi Pu thì một số khác lại lên tiếng chê bai. Theo đó, cư dân mạng cho rằng Chi Pu đang ngày càng khoe thân quá đà và có phần phản cảm.

Có thể nói khoảng thời gian gần đây, Chi Pu rất chăm khoe những hình ảnh táo bạo lên trang cá nhân với mức độ ngày càng tăng cao, thậm chí khiến dân tình "sốc nặng". Trước đó không lâu, người đẹp đã khiến fan choáng váng khi đăng tải khoảnh khắc diện đồ ngủ trễ nải, khoe nội y trước ống kính.

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Cô nàng không ngại diện những bộ trang phục gợi cảm để khoe triệt để lợi thế vóc dáng - Ảnh: IG
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Chi Pu muốn hướng đến hình ảnh quyến rũ, sexy hơn trước - Ảnh: IG

Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều, Chi Pu ngày càng “lột xác” khỏi hình tượng hot girl năm xưa. Nữ ca sĩ ngày càng biết cách chăm chút bản thân và trở nên quyến rũ hơn với hình tượng “IT girl”.

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Từ khóa:   ca sĩ Chi Pu nhan sắc Chi Pu Sao Việt

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