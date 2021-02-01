Sau gần 10 ngày chiến đấu với Covid-19, chồng ca sĩ Hồng Ngọc công bố kết quả xét nghiệm mới nhất

Sức khỏe hiện tại của Thomas Tâm Nguyễn - ông xã ca sĩ Hồng Ngọc đã dần ổn định. Kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy anh đã âm tính với Covid-19.

Ngày 24/1 vừa qua, thông tin Thomas Tâm Nguyễn - chồng ca sĩ Hồng Ngọc nhiễm Covid-19 khiến nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng. Ngay sau đó, anh đã thực hiện cách ly và tự chăm sóc, điều trị tại nhà.

Trong khoảng thời gian này, giọng ca 'Mắt nai cha cha cha' luôn kề cận chăm sóc, cùng chồng chiến đấu với dịch bệnh - Ảnh: FB

Sau gần 10 ngày điều trị, mới đây trên trang Facebook cá nhân, Thomas Tâm Nguyễn vui mừng thông báo sức khỏe đã dần ổn định. Cụ thể, anh đã đi thử lại máu và kết quả khám sức khỏe cho thấy anh đã âm tính lần 1 với Covid-19. Tuy nhiên, ông xã Hồng Ngọc không hề chủ quan, anh cho biết bản thân sẽ tự chủ động cách ly đến hết ngày 8/2.

Ông xã Hồng Ngọc âm tính lần 1 với Covid-19 - Ảnh: FB

Thomas Tâm Nguyễn chia sẻ: “Hôm nay sức khỏe như trai 21 rồi! Tôi đã hồi phục 100%! Hôm qua mình đi kiểm tra lại thì đã âm tính với Covid-19, tuy nhiên tôi vẫn cách ly trong phòng cho đến ngày 8 tháng 2. Nắng ấm thì ra vườn dạo một vòng rồi vào và tất nhiên là không gặp không lây cho ai hết. Tôi may mắn có vợ hiền chăm bệnh một cách rất chu đáo nên sau 6 ngày là âm tính với Covid-19 luôn. Mọi người đừng chủ quan về bệnh này nhưng cũng đừng quá sợ hãi nhé.

Chúng ta chỉ cần giữ sức khỏe tốt. Nạp vitamin D và C mỗi ngày, chuẩn bị sẵn sàng để khi nó đến là đẩy nó ra thôi. Khi thấy cơ thể mình có gì bất bình thường là ăn uống thật nhiều thức ăn healthy, không được nhịn đói và khát. Tâm xin được cảm ơn tất cả tình yêu thương mà các cô chú và các anh chị em đã dành cho Tâm ạ! Chúng ta cùng nhau có sức khỏe thật tốt nhé”.

Dưới bài đăng, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ tỏ ra vô cùng vui mừng. Ai nấy đều mong mỏi ông xã Hồng Ngọc sẽ sớm khỏi bệnh.

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