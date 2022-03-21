Chỉ một hành động nhỏ tình trẻ kém 12 tuổi vô tình tiết lộ mối quan hệ với quý tử nhà Lệ Quyên: "Liệu có thân thiết?"

Sau khi ly hôn đại gia Đức Huy, Lệ Quyên dù hạnh phúc bên tình trẻ kém 12 tuổi nhưng cũng vẫn không quên dành thời gian chăm sóc con trai và vun đắp tình cảm giữa quý tử và bạn trai của mình.

Từng là một trong những cặp đôi đẹp đình đám của showbiz, sau 10 năm chung sống Lệ Quyên và đại gia Đức Huy bất ngờ "đường ai nấy đi". Trái ngọt trong cuộc hôn nhân của cả hai là bé Kỳ Anh - con trai một Lệ Quyên và Đức Huy. Thời điểm ly hôn, nữ ca sĩ cho biết vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ để cùng chăm sóc con trai. Hậu ly hôn, dù không còn nhắc đến nhau thêm một lần nào, thế nhưng mỗi khi có gì liên quan đến con trai, Lệ Quyên vẫn không ngần ngại tương tác với chồng cũ đại gia. Cả hai luôn giữ thái độ văn minh và thay phiên nhau chăm sóc quý tử.

Bên cạnh đó, sau khi ly hôn, giọng ca "Nếu em được chọn lựa" cũng có hạnh phúc mới bên bạn trai trẻ tuổi Lâm Bảo Châu. Mới đây trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã đăng tải khoảnh khắc vui đùa cùng con trai. Trong video, có thể thấy nữ ca sĩ đang tận hưởng quãng thời gian vui vẻ cùng con trai bằng cách đạp xe với quý tử. Lệ Quyên để cậu bé đi lên đằng trước còn cô ở phía sau để quan sát quý tử. Tình trẻ Lâm Bảo Châu ngay sau đó cũng có động thái đầy bất ngờ trước hình ảnh con trai người yêu và bạn gái thể hiện mối quan hệ thân thiết bên nhau. Theo đó, Lâm Bảo Châu chính là người quay lại khoảnh khắc này cho 2 mẹ con và cùng góp mặt trong buổi đạp xe khi để lại ký tự 3 chiếc xe đạp, đáp lại, Lệ Quyên hạnh phúc viết: "Together" (Cùng nhau).

Chỉ một hành động nhỏ những có thể thấy, giữa quý tử Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu có mối quan hệ khá tốt. Được biết, từ khi Lệ Quyên và đại gia Đức Huy chính thức "đường ai nấy đi", Kỳ Anh sống cùng bố. Mỗi khi có dịp đến thăm mẹ, con trai Lệ Quyên cũng được dịp gặp gỡ và thân thiết với Lâm Bảo Châu. Hiện tại, tuy cách nhau hơn 10 tuổi nhưng Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu được dân tình nhận xét khá đẹp đôi. Còn đại gia Đức Huy sau một thời gian vướng nhiều tin đồn hẹn hò với một số mỹ nhân showbiz Việt thì cũng trở nên khá khép kín và hạn chế chia sẻ về đời tư.

Để lại một câu nói trong ảnh của chồng cũ đại gia, Lệ Quyên hé lộ mối quan hệ thực sự sau ly hôn Dù không còn theo dõi nhau trên MXH, thế nhưng Lệ Quyên thỉnh thoảng vẫn có những tương tác trong hình ảnh của chồng cũ, từ đó hé lộ mối quan hệ tốt đẹp của cả hai vì nhân vật đặc biệt này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-mot-hanh-dong-nho-tinh-trekem-12-tuoivo-tinh-tiet-lo-moi-quan-he-voi-quy-tu-nha-le-quyen-lieu-co-than-thiet-457124.html