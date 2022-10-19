Mới làm lễ ăn hỏi không lâu, Đỗ Mỹ Linh đã tiết lộ tâm trạng khi làm dâu hào môn nhà bầu Hiển

Hậu trường 19/10/2022 14:03

Bước chân vào nhà hào môn, cuộc sống làm dâu của Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc đến nhường nào.

Mới đây, trong loạt ảnh đàn em Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chúc phúc về đám cưới Đỗ Mỹ Linh trên Instagram, người đẹp viết: “Chúc mừng chị đã có chồng rồi”. Ngay dưới bài đăng, Đỗ Mỹ Linh cũng nhiệt tình đáp lễ bằng một bình luận tiết lộ tâm trạng khi làm dâu nhà hào môn khiến cộng đồng mạng chú ý.

Mới làm lễ ăn hỏi không lâu, Đỗ Mỹ Linh đã tiết lộ tâm trạng khi làm dâu hào môn nhà bầu Hiển - Ảnh 1
Lương Thuỳ Linh là một trong những người đẹp góp mặt trong dàn bê tráp của Đỗ Mỹ Linh.(Ảnh: Instagram _luongthuylinh_)

Theo đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 bày tỏ: “Lấy chồng vui lắm, lấy đi”. Trước lời mời gọi của đàn chị, Lương Thuỳ Linh cũng tiết lộ việc đang độc thân, hài hước đáp trả đàn chị: “Vui lòng kiếm chồng giúp em”. Chỉ với một câu nói đã thấy được cuộc sống làm dâu nhà hào môn của người đẹp hạnh phúc đến nhường nào. Được biết, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Mỹ Linh có quan hệ thân thiết với nhau ở ngoài đời. Lương Thuỳ Linh là một trong những người đẹp góp mặt trong dàn bê tráp của Đỗ Mỹ Linh.

Mới làm lễ ăn hỏi không lâu, Đỗ Mỹ Linh đã tiết lộ tâm trạng khi làm dâu hào môn nhà bầu Hiển - Ảnh 2
Đỗ Mỹ Linh đáp lễ đàn em bằng bình luận tiết lộ tâm trạng khi làm dâu nhà hào môn gây chú ý.(Ảnh: Instagram _luongthuylinh_)
Mới làm lễ ăn hỏi không lâu, Đỗ Mỹ Linh đã tiết lộ tâm trạng khi làm dâu hào môn nhà bầu Hiển - Ảnh 3
Dàn bê tráp cực xịn từ nhà trai và nhà gái. (Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh)

Vừa qua, vào ngày 17/10 Đỗ Mỹ Linh và bạn trai Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, đồng thời là Chủ tịch CLB Hà Nội - quyết định trở thành bạn đời. Lễ ăn hỏi của đôi uyên ương diễn ra tại nhà riêng trên một con phố cổ Hà Nội. Cô dâu và chú rể tương lai có khoảnh khắc ngọt ngào trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè. Sau lễ ăn hỏi, đám cưới của Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển sẽ được diễn ra vào ngày 23/10 tới đây. 

Mới làm lễ ăn hỏi không lâu, Đỗ Mỹ Linh đã tiết lộ tâm trạng khi làm dâu hào môn nhà bầu Hiển - Ảnh 4
Đỗ Mỹ Linh và chồng trong lễ ăn hỏi ngày 17/10 vừa qua. (Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh)
Mới làm lễ ăn hỏi không lâu, Đỗ Mỹ Linh đã tiết lộ tâm trạng khi làm dâu hào môn nhà bầu Hiển - Ảnh 5
Đám cưới Đỗ Mỹ Linh sẽ diễn ra ngày 23/10 tại Hà Nội. (Ảnh: FB Đỗ Mỹ Linh)

 Mới làm lễ ăn hỏi không lâu, Đỗ Mỹ Linh đã tiết lộ tâm trạng khi làm dâu hào môn nhà bầu Hiển - Ảnh 6

Nói về chuyện tình của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển, theo đó, cô từng cho biết bản thân quen bạn trai qua sự giới thiệu của một người chị. Cả hai đều sinh ra và lớn lên trong gia đình ở khu vực phố cổ Hà Nội, do đó có nhiều điểm chung như coi trọng nền nếp, văn hóa và đề cao giá trị truyền thống. Cô cho rằng đó là chất xúc tác để đi với nhau chặng đường dài và đưa ra quyết định lớn trong đời.

Toàn cảnh lễ ăn hỏi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Cô dâu chú rể ngọt ngào, quy tụ dàn mỹ nhân Việt

Toàn cảnh lễ ăn hỏi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Cô dâu chú rể ngọt ngào, quy tụ dàn mỹ nhân Việt

Sau 2 năm hẹn hò, Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang đã đi đến cái kết viên mãn. Lễ hỏi của cặp đôi được tổ chức ấm cúng tại nhà riêng ở Hà Nội vào chiều nay.

Xem thêm
Từ khóa:   Đỗ Mỹ Linh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh con trai bầu hiển Đỗ Vinh Quang đám cưới của Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển

TIN MỚI NHẤT

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 3 giờ 27 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh