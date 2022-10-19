Mới làm lễ ăn hỏi không lâu, Đỗ Mỹ Linh đã tiết lộ tâm trạng khi làm dâu hào môn nhà bầu Hiển

Mới đây, trong loạt ảnh đàn em Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chúc phúc về đám cưới Đỗ Mỹ Linh trên Instagram, người đẹp viết: “Chúc mừng chị đã có chồng rồi”. Ngay dưới bài đăng, Đỗ Mỹ Linh cũng nhiệt tình đáp lễ bằng một bình luận tiết lộ tâm trạng khi làm dâu nhà hào môn khiến cộng đồng mạng chú ý.

Lương Thuỳ Linh là một trong những người đẹp góp mặt trong dàn bê tráp của Đỗ Mỹ Linh.(Ảnh: Instagram _luongthuylinh_)

Theo đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 bày tỏ: “Lấy chồng vui lắm, lấy đi”. Trước lời mời gọi của đàn chị, Lương Thuỳ Linh cũng tiết lộ việc đang độc thân, hài hước đáp trả đàn chị: “Vui lòng kiếm chồng giúp em”. Chỉ với một câu nói đã thấy được cuộc sống làm dâu nhà hào môn của người đẹp hạnh phúc đến nhường nào. Được biết, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Mỹ Linh có quan hệ thân thiết với nhau ở ngoài đời. Lương Thuỳ Linh là một trong những người đẹp góp mặt trong dàn bê tráp của Đỗ Mỹ Linh.