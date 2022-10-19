Mới làm lễ ăn hỏi không lâu, Đỗ Mỹ Linh đã tiết lộ tâm trạng khi làm dâu hào môn nhà bầu Hiển

Bước chân vào nhà hào môn, cuộc sống làm dâu của Đỗ Mỹ Linh hạnh phúc đến nhường nào.
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Mới đây, trong loạt ảnh đàn em Hoa hậu Lương Thuỳ Linh chúc phúc về đám cưới Đỗ Mỹ Linh trên Instagram, người đẹp viết: “Chúc mừng chị đã có chồng rồi”. Ngay dưới bài đăng, Đỗ Mỹ Linh cũng nhiệt tình đáp lễ bằng một bình luận tiết lộ tâm trạng khi làm dâu nhà hào môn khiến cộng đồng mạng chú ý.
Theo đó, Hoa hậu Việt Nam 2016 bày tỏ: “Lấy chồng vui lắm, lấy đi”. Trước lời mời gọi của đàn chị, Lương Thuỳ Linh cũng tiết lộ việc đang độc thân, hài hước đáp trả đàn chị: “Vui lòng kiếm chồng giúp em”. Chỉ với một câu nói đã thấy được cuộc sống làm dâu nhà hào môn của người đẹp hạnh phúc đến nhường nào. Được biết, Lương Thuỳ Linh và Đỗ Mỹ Linh có quan hệ thân thiết với nhau ở ngoài đời. Lương Thuỳ Linh là một trong những người đẹp góp mặt trong dàn bê tráp của Đỗ Mỹ Linh.
Vừa qua, vào ngày 17/10 Đỗ Mỹ Linh và bạn trai Đỗ Vinh Quang - Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, đồng thời là Chủ tịch CLB Hà Nội - quyết định trở thành bạn đời. Lễ ăn hỏi của đôi uyên ương diễn ra tại nhà riêng trên một con phố cổ Hà Nội. Cô dâu và chú rể tương lai có khoảnh khắc ngọt ngào trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè. Sau lễ ăn hỏi, đám cưới của Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển sẽ được diễn ra vào ngày 23/10 tới đây.
Nói về chuyện tình của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và con trai bầu Hiển, theo đó, cô từng cho biết bản thân quen bạn trai qua sự giới thiệu của một người chị. Cả hai đều sinh ra và lớn lên trong gia đình ở khu vực phố cổ Hà Nội, do đó có nhiều điểm chung như coi trọng nền nếp, văn hóa và đề cao giá trị truyền thống. Cô cho rằng đó là chất xúc tác để đi với nhau chặng đường dài và đưa ra quyết định lớn trong đời.