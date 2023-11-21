Mới đây, chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng đã lên sóng với phần tâm sự đầy xúc động từ các nữ nghệ sĩ tham gia. Khổng Tú Quỳnh cũng gây bất ngờ khi tiết lộ về khoảng thời gian khó khăn, phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm.

Sau khi lập nhóm và chọn bài hát trình diễn trong công diễn 1, 30 sao nữ của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên bắt đầu hành trình luyện tập và cùng nhau sinh sống tại nhà chung. 30 chị đẹp không chỉ hoạt động nhóm mà còn tham gia các hoạt động tập thể cùng với nhau. Tại buổi tiệc tối, lần đầu tiên cả 30 người có cơ hội gần gũi và trò chuyện những câu chuyện chưa bao giờ kể. Buổi gặp mặt của 30 chị đẹp, lần đầu hé lộ nhiều góc khuất trong cuộc sống Đáng chú ý, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh ngậm ngùi tiết lộ về khoảng thời gian bản thân đối mặt với căn bệnh trầm cảm. “Tôi từng có thời gian bị rối loạn lo âu. Tôi sợ bị đưa vào nhà thương điên. Tôi sợ tên mình bị lên báo. Lúc nào tôi cũng tỏ ra vui vẻ, ổn nhưng thực ra bên trong không ổn chút nào hết. Tôi đi khám thì bác sĩ bảo tôi bị tổn thương từ nhỏ, không dám chia sẻ với ai. Tôi ngủ cũng sợ, thức cũng sợ. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến cái chết”, Khổng Tú Quỳnh chia sẻ.

Nữ ca sĩ là nhân tố ấn tượng tại chương trình mùa đầu tiên Câu chuyện của Khổng Tú Quỳnh lúc đó khiến mọi người khá bất ngờ và phần nào hiểu được tại sao có một khoảng thời gian "cô bé dâu tây" gần như "biến mất tăm" khỏi showbiz. Trên mạng xã hội, nhiều fan hâm mộ cũng bày tỏ sự lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ. Trước những sự quan tâm của mọi người, Khổng Tú Quỳnh đã chính thức lên tiếng. Cô cho biết, mục đích duy nhất khi cô chia sẻ về mọi chuyện đó chính là "mong những ai đang gặp những vấn đề về tâm lí, tinh thần mà vẫn còn hoang mang, lo lắng, lo sợ không dám nói với ai, không biết vượt qua được không thì hãy vững tin mình sẽ vượt qua được, bạn không cô đơn đâu, chắc chắn sẽ vượt qua được". Khổng Tú Quỳnh gây ấn tượng trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng Khổng Tú Quỳnh là cái tên quen thuộc với thế hệ yêu âm nhạc 8X và 9X đời đầu. Cô sở hữu chất giọng ngọt ngào, ngoại hình đáng yêu. Các bài hát làm nên thương hiệu Khổng Tú Quỳnh phải kế đến như Lạnh, Nhớ lắm, Vội vàng, Xe buýt hai tầng, Vòng xoay ngựa gỗ,…

Thậm chí, giai đoạn nhạc teen nổi đình nổi đám, Khổng Tú Quỳnh từng ngồi chung "ngai vàng" với Đông Nhi, Bảo Thy - thống lĩnh dòng nhạc teen-pop, khuynh đảo làng giải trí Việt 1 thời. Thời điểm đó, khán giả Vpop quả thực đã rất đau đầu trong việc lựa chọn ai trong cả 3 nữ ca sĩ là gương mặt được yêu thích nhất. Nếu tên tuổi của Đông Nhi và Bảo Thy bắt đầu nổi đình đám ở tuổi 19 thì độ hot Khổng Tú Quỳnh đã nhanh chóng ngang ngửa các chị khi chỉ mới tròn 16. Khổng Tú Quỳnh với biệt danh cô bé dâu tây, từng khuynh đảo làng giải trí Việt Nhiều năm trở lại đây, khi dòng nhạc teen-pop dần trở nên thoái trào thì Khổng Tú Quỳnh dường như cũng đuối sức hẳn khi lay hoay định hình con đường âm nhạc mình đang đi. Không ngừng cố gắng để làm mới bản thân từ phong cách đến âm nhạc, thế nhưng có lẽ sự thành công vẫn là một bài toán khó để Khổng Tú Quỳnh có thể tìm ra lời giải chính xác nhất. Rũ bỏ hình tượng nhí nhảnh trong sáng để trở nên sexy, quyến rũ, nhưng sự nghiệp âm nhạc của Khổng Tú Quỳnh vẫn không được thành công như nhiều người mong đợi. Khổng Tú Quỳnh không ngừng thay đổi hình tượng trong âm nhạc Hậu chia tay với Ngô Kiến Huy sau nhiều năm bên nhau, Khổng Tú Quỳnh bất ngờ tái xuất bằng một MV ballad sầu thảm đầy bi kịch "Mãi mãi là một lời nói dối". Đây là một bản ballad “lụi tim” khai thác đề tài bị phản bội trong tình yêu với sự xuất hiện của người thứ ba. Khán giả bất ngờ khi nhận ra MV giống như câu chuyện tình của chính Khổng Tú Quỳnh và được cô nàng kể lại bằng âm nhạc và cảm xúc. Sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự chuyển mình của nữ ca sĩ hậu chia tay Ngô Kiến Huy Xuất hiện tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm lớn bởi trước đây cô chưa từng tham gia bất kỳ chương trình truyền hình thực tế nào. Quyết định theo đuổi đam mê đến cùng và sự tin tưởng tuyệt đối với âm nhạc, Khổng Tú Quỳnh dường như đang cố tìm lại ánh hào quang mình từng đánh mất cách đây một thập kỉ.

Khổng Tú Quỳnh vướng nghi vấn hẹn hò tình trẻ, là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng? Sau thời gian dài chia tay Ngô Kiến Huy, gần đây cư dân mạng liên tục "soi" ra những chi tiết nghi vấn Khổng Tú Quỳnh đang hẹn hò với người mới, danh tính chàng trai này cũng nhanh chóng được hé lộ.

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