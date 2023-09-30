Mới đây, Chi Dân đã tiết lộ bản thân đã đổ bệnh, phải nhập viện điều trị khi đi quay sản phẩm âm nhạc ở nước ngoài.

Sau thời gian vắng bóng, Chi Dân đã trở lại với nghệ thuật. Nam ca sĩ tích cực chạy show trong và ngoài nước, đồng thời cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc. Được biết, sản phẩm này được ghi hình tại Singapore khoảng 1 tháng. Chi Dân ghi hình tại Singapore để thực hiện sản phẩm âm nhạc

Mới đây, Chi Dân đã chia sẻ khi MV được quay tại Singapore và anh cũng đối mặt với không ít khó khăn khi thực hiện dự án lần này. Bên cạnh gặp thời tiết xấu, nam ca sĩ còn bị bệnh và nằm viện điều trị trong 10 ngày. Theo đó, Chi Dân tâm sự: "Khi cả đoàn mới sang đến Singapore thì tôi đổ bệnh, phải nhập viện cả tuần tại đây. Vì thế, ê-kíp phải đợi tôi hồi phục sức khoẻ rồi mới có thể tiếp tục làm việc".

Chi Dân bị bệnh và nằm viện điều trị trong 10 ngày khi quay MV tại Singapore Dù bị gián đoạn khá nhiều vì Chi Dân nhập viện nhưng nam ca sĩ và ê kíp vẫn cố gắng hoàn thành. Sau khi MV mới được trình làng, nam ca sĩ đã livestream để giao lưu với khán giả, khẳng định đây là sản phẩm tâm huyết và đầu tư nhiều kinh phí nên hy vọng sẽ nhận được sự yêu thích của mọi người. Một cảnh trong sản phẩm âm nhạc mới của Chi Dân Trong suốt hành trình làm nghệ thuật, Chi Dân từng bị chỉ trích vì màn cải trang thành ‘ma giáo mặt đen’ hay giả làm người tàn tật đi xin ăn. Ngoài ra, anh còn vướng tin đồn ‘cặp kè’ với nhiều mỹ nhân trong showbiz Việt, tuy nhiên, nam ca sĩ chưa bao giờ thừa nhận thông tin này. Ca sĩ Chi Dân Vào tháng 4/2023, Chi Dân vướng vào một lùm xùm khá lớn phải lên tiếng xin lỗi vì khiến khán giả phiền lòng trong suốt thời gian qua. Đồng thời, anh thừa nhận biến cố gia đình và chuyện tình cảm không như mong đợi khiến bản thân sống không đúng với nghề nghiệp và sự kỳ vọng của khán giả.

Không phải Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Dân đã chính thức lộ diện dung mạo bạn gái, danh tính gây bất ngờ! Sau loạt nghi vấn hẹn hò với nhiều mỹ nhân Việt, ca sĩ Chi Dân vừa chính thức công khai diện mạo một cô gái được cho là người yêu.

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