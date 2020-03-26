Chi Bảo ‘đứng ngồi không yên’ khi hay tin con trai từ Anh trở về ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân nhiễm Covid-19

Hậu trường 26/03/2020 17:02

Trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên Chi Bảo không khỏi lo lắng cho tình hình sức khỏe của con trai trong khu cách ly.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở Anh khiến các trường học bị đóng cửa dài hạn, gia đình nam diễn viên Chi Bảo đã quyết định đưa con trai về nước tránh dịch. Hiện tại, con trai Chi Bảo đang thực hiện cách ly tập trung tại Cần Thơ trong 14 ngày.

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Con trai Chi Bảo là du học sinh ở Anh - Ảnh: FB

Trên trang Facebook cá nhân, nam diễn viên cho biết hai cha con vẫn giữ liên lạc bằng điện thoại và thường xuyên nhắn tin với nhau nên thông tin luôn được cập nhật kịp thời. Bên cạnh đó, vì sống tự lập từ bé nên con trai Chi Bảo đã dần thích nghi với cuộc sống mới ở khu cách ly tập trung.

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Sau khi về nước, con trai Chi Bảo nghiêm chỉnh chấp hành việc cách ly tập trung - Ảnh: FB

Tuy nhiên, cách đây ít giờ, nam diễn viên không giấu được sự lo lắng khi biết con trai đi chung chuyến bay với bệnh nhân thứ 145 dương tính với Covid-19: “Bệnh nhân 145 cách nhau 9 hàng ghế nhưng cùng chuyến bay. Chuyện đến đâu xử lý đến đó con nhỉ?”.

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Bài đăng mới nhất của Chi Bảo - Ảnh: FB

Tuy lo lắng nhưng Chi Bảo cũng phần nào an tâm vì khu cách ly có đội ngũ y bác sĩ theo dõi sát sao. Ngay khi phát hiện bất kì trường hợp nào có dấu hiệu nhiễm bệnh đều sẽ được điều trị kịp thời.

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Một số bình luận của bạn bè và người hâm mộ - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn gái Chi Bảo – Lý Thùy Trang để lại bình luận cổ vũ tinh thần cho con trai người yêu: “Còn 10 ngày nữa. Cố lên con”.

Bên cạnh đó là những lời nhắn gửi từ bạn bè và người hâm mộ mong gia đình Chi Bảo sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này: “Good luck… con trai Bảo và gia đình!”, “Hy vọng cháu bình an, khỏe mạnh”, “Rất mong mọi việc sẽ ổn ạ. Cả nhà mạnh mẽ anh nhé”, “Em chúc cho con bình an ạ! Sức trẻ đề kháng khỏe anh yên tâm!”…

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Từ khóa:   Chi Bảo con trai Chi Bảo Covid-19

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