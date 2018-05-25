Chê thí sinh 'hát như tát vào mặt', Minh Tuyết bị Ngọc Sơn làm cho bẽ mặt ngay trên sóng truyền hình

Khi Minh Tuyết dùng nhiều lời lẽ gay gắt để nhận xét phần thi của cặp song ca Ánh Nga và Thành Long, Ngọc Sơn lập tức khuyên nữ ca sĩ nên uống thuốc để chữa đau đầu.
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Mới đây, cư dân mạng bỗng chia sẻ lại clip Ngọc Sơn bật lại Minh Tuyết trên truyền hình khiến nhiều người thích thú. Đây là một đoạn ghi hình trong chương trình Ai sẽ thành sao, vòng dấu ấn phát sóng vào tối 20/5. Theo đó, sau khi cặp đôi Ánh Nga - Thành Long thể hiện xong ca khúc Trái tim biết khóc, Minh Tuyết tỏ ra không hài lòng và đã dùng nhiều lời lẽ khá gay gắt để nhận xét. Nữ ca sĩ không đánh giá cao cách ngắt nhịp thiếu cảm xúc của Thành Long và nhắc nhở anh nên hát nhỏ lại để tránh tra tấn người nghe.
“Những câu đầu Nga vào tình cảm, nhẹ nhàng nhưng đến Thành Long thì hát giọng bị mạnh quá. Long phải học lại cách hát tức là hát nhưng đừng như tát vào mặt người ta. Em phải biết điều khiển giọng của mình để có sự truyền cảm chứ không phải hát to, lớn là hay. Khi em vừa lên giọng, chị cảm giác như em đang tát một cái vào mặt”, Minh Tuyết vừa nói vừa dùng tay thể hiện biểu cảm.
Tuy nhiên, khi đang say sưa nhận xét thì nữ ca sĩ bị đàn anh Ngọc Sơn cắt lời. Bằng thái độ thẳng thắn, giọng ca Tình cha không ngại chỉ trích Minh Tuyết vì bài nhận xét có nhiều từ ngữ không đẹp.
"Anh xin lỗi, vấn đề người ta hát thì không nên dùng những từ ngữ như tát, búa bổ vô đầu như vậy, nó không nên", Ngọc Sơn nói. Mặc cho Minh Tuyết liên tục xin lỗi thì nam ca sĩ vẫn tiếp tục nói: "Anh nghĩ nếu em nhức đầu thì nên mua thuốc uống cho đỡ nhức đầu đúng không?". Sự thẳng thắn của Ngọc Sơn trong tình huống này nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng, ngay tại thời điểm đó thì 2 thí sinh và MC cũng không nhịn được cười trước tình huống bất ngờ này.
Clip Minh Tuyết bị Ngọc Sơn bật lại ngay trên sóng truyền hình