Chê thí sinh 'hát như tát vào mặt', Minh Tuyết bị Ngọc Sơn làm cho bẽ mặt ngay trên sóng truyền hình

Mới đây, cư dân mạng bỗng chia sẻ lại clip Ngọc Sơn bật lại Minh Tuyết trên truyền hình khiến nhiều người thích thú. Đây là một đoạn ghi hình trong chương trình Ai sẽ thành sao, vòng dấu ấn phát sóng vào tối 20/5. Theo đó, sau khi cặp đôi Ánh Nga - Thành Long thể hiện xong ca khúc Trái tim biết khóc, Minh Tuyết tỏ ra không hài lòng và đã dùng nhiều lời lẽ khá gay gắt để nhận xét. Nữ ca sĩ không đánh giá cao cách ngắt nhịp thiếu cảm xúc của Thành Long và nhắc nhở anh nên hát nhỏ lại để tránh tra tấn người nghe.

“Những câu đầu Nga vào tình cảm, nhẹ nhàng nhưng đến Thành Long thì hát giọng bị mạnh quá. Long phải học lại cách hát tức là hát nhưng đừng như tát vào mặt người ta. Em phải biết điều khiển giọng của mình để có sự truyền cảm chứ không phải hát to, lớn là hay. Khi em vừa lên giọng, chị cảm giác như em đang tát một cái vào mặt”, Minh Tuyết vừa nói vừa dùng tay thể hiện biểu cảm.