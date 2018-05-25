Chê thí sinh 'hát như tát vào mặt', Minh Tuyết bị Ngọc Sơn làm cho bẽ mặt ngay trên sóng truyền hình

Hậu trường 25/05/2018 11:28

Khi Minh Tuyết dùng nhiều lời lẽ gay gắt để nhận xét phần thi của cặp song ca Ánh Nga và Thành Long, Ngọc Sơn lập tức khuyên nữ ca sĩ nên uống thuốc để chữa đau đầu.

Mới đây, cư dân mạng bỗng chia sẻ lại clip Ngọc Sơn bật lại Minh Tuyết trên truyền hình khiến nhiều người thích thú. Đây là một đoạn ghi hình trong chương trình Ai sẽ thành sao, vòng dấu ấn phát sóng vào tối 20/5. Theo đó, sau khi cặp đôi Ánh Nga - Thành Long thể hiện xong ca khúc Trái tim biết khóc, Minh Tuyết tỏ ra không hài lòng và đã dùng nhiều lời lẽ khá gay gắt để nhận xét. Nữ ca sĩ không đánh giá cao cách ngắt nhịp thiếu cảm xúc của Thành Long và nhắc nhở anh nên hát nhỏ lại để tránh tra tấn người nghe.

“Những câu đầu Nga vào tình cảm, nhẹ nhàng nhưng đến Thành Long thì hát giọng bị mạnh quá. Long phải học lại cách hát tức là hát nhưng đừng như tát vào mặt người ta. Em phải biết điều khiển giọng của mình để có sự truyền cảm chứ không phải hát to, lớn là hay. Khi em vừa lên giọng, chị cảm giác như em đang tát một cái vào mặt”, Minh Tuyết vừa nói vừa dùng tay thể hiện biểu cảm.

Chê thí sinh 'hát như tát vào mặt', Minh Tuyết bị Ngọc Sơn làm cho bẽ mặt ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 1
Minh Tuyết dùng nhiều từ ngữ nặng nề để chỉ trích phần thi của Ánh Nga và Thành Long - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy nhiên, khi đang say sưa nhận xét thì nữ ca sĩ bị đàn anh Ngọc Sơn cắt lời. Bằng thái độ thẳng thắn, giọng ca Tình cha không ngại chỉ trích Minh Tuyết vì bài nhận xét có nhiều từ ngữ không đẹp. 

"Anh xin lỗi, vấn đề người ta hát thì không nên dùng những từ ngữ như tát, búa bổ vô đầu như vậy, nó không nên", Ngọc Sơn nói. Mặc cho Minh Tuyết liên tục xin lỗi thì nam ca sĩ vẫn tiếp tục nói: "Anh nghĩ nếu em nhức đầu thì nên mua thuốc uống cho đỡ nhức đầu đúng không?". Sự thẳng thắn của Ngọc Sơn trong tình huống này nhận được nhiều lời khen của cư dân mạng, ngay tại thời điểm đó thì 2 thí sinh và MC cũng không nhịn được cười trước tình huống bất ngờ này.

Chê thí sinh 'hát như tát vào mặt', Minh Tuyết bị Ngọc Sơn làm cho bẽ mặt ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 2
Ngọc Sơn không hài lòng với phần nhận xét của Minh Tuyết và lập tức bật lại ngay trên sóng truyền hình - Ảnh: Cắt từ clip
Chê thí sinh 'hát như tát vào mặt', Minh Tuyết bị Ngọc Sơn làm cho bẽ mặt ngay trên sóng truyền hình - Ảnh 3
MC và 2 thí sinh cười ngặt nghẽo trước sự thẳng thắn của ca sĩ Ngọc Sơn - Ảnh: Cắt từ clip

Clip Minh Tuyết bị Ngọc Sơn bật lại ngay trên sóng truyền hình

Ngọc Sơn: Tôi không kiềm chế được vì thương thân phận, tài năng của cô bé

Ngọc Sơn: Tôi không kiềm chế được vì thương thân phận, tài năng của cô bé

"Quỳnh Trâm sở hữu chất giọng xúc cảm. Cất tiếng hát lên là cái hồn thấm vào lòng người nghe", Ngọc Sơn chia sẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Minh Tuyết Ngọc Sơn Tình bolero

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 1 giờ 38 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42