Cát Phượng kể về giấc mơ lạ lùng sau 2 tháng nghệ sĩ Anh Vũ mất

Hậu trường 01/06/2019 13:49

Sau Hồng Vân, Leon Vũ, Kim Tiểu Long... Cát Phượng là nghệ sĩ tiếp theo nhìn thấy cố nghệ sĩ Anh Vũ trong mơ.

Sáng hôm qua (31/5), diễn viên Cát Phượng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng khi đăng tải status chia sẻ giấc mơ kỳ lạ về cố nghệ sĩ hài Anh Vũ. Theo lời kể thì tối hôm trước, diễn viên Mẹ Tuệ đã gặp người đồng nghiệp thân thiết trong mơ. Cát Phượng cảm thấy lạ vì những ngày gần đây cô không hề suy nghĩ đến người em quá cố nhưng lại gặp được lúc ngủ.

Cát Phượng kể về giấc mơ lạ lùng sau 2 tháng nghệ sĩ Anh Vũ mất - Ảnh 1
2 tháng sau ngày nghệ sĩ Anh Vũ qua đời, Cát Phượng kể vừa gặp đàn em trong mơ - Ảnh: FBNV

Trong mơ, cô thấy người em thân thương mặc quần jean và áo tím như trong ảnh thờ. Nữ diễn viên còn thấy Anh Vũ nở nụ cười tươi nhìn và gọi tên mình.

Cô kể: "Thấy Anh Vũ mặc cái áo y như tấm hình này với quần jean bạc. Miệng cười rất tươi khi kêu bà Cát, Cát tui quay lại thấy cậu ấy mặc bộ đồ đó...".

Cát Phượng kể về giấc mơ lạ lùng sau 2 tháng nghệ sĩ Anh Vũ mất - Ảnh 2
Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời đột ngột vào ngày 1/4/2019 khi đang lưu diễn tại Mỹ. Sự ra đi của anh là nỗi mất mát lớn với gia đình và nền nghệ thuật nước nhà - Ảnh: FBNV

 

Bên cạnh đó, bà xã Kiều Minh Tuấn còn tiết lộ đêm trước đó (29/5), cô cũng mơ thấy nghệ sĩ hài Đăng Lưu. Nghệ sĩ Đăng Lưu qua đời vào năm 2015 khi mới 39 tuổi.

Cát Phượng kể về giấc mơ lạ lùng sau 2 tháng nghệ sĩ Anh Vũ mất - Ảnh 3
Nghệ sĩ Đăng Lưu qua đời khi mới 39 tuổi vì bệnh ung thư khiến đồng nghiệp và khán giả vô cùng tiếc nuối - Ảnh: FBNV

Cát Phượng thông báo sẽ livestream kể tường tận về giấc mơ liên quan đến hai đồng nghiệp quá cố vào một ngày đầu tháng 6. Hiện tại, cô đang rất bận rộn, sức khỏe cũng không tốt nên chưa thể nói ngay.

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