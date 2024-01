Cao Thiên Trang xinh đẹp rạng rỡ trong lễ vu quy, diện mạo của người bạn đời hiếm hoi được hé lộ!

Đây cũng là lần hiếm hoi ông xã Cao Thiên Trang lộ diện trước ống kính. Anh gây chú ý khi sở hữu vẻ đẹp điển trai, làn da nâu rám nắng mạnh mẽ

Trước đó, ngày 7/1/2024, chỉ sau vài ngày kết thúc chặng hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cao Thiên Trang gây bất ngờ khi khoe hình ảnh được ông xã cầu hôn kèm dòng trạng thái: "I said Yes". Á quân Next Top Model 2012 hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm. Cô công khai có người yêu vào năm 2021. Trong một lần hiếm hoi khoe ảnh cùng bạn trai, người đẹp viết: "Tôi gầy hơn người yêu tôi, nhưng tôi ăn nhiều ngang anh ấy. Đó là lý do tôi chạy bộ 2 tháng nay nhưng mỡ trong cơ thể của tôi vẫn tăng đều đặn. Tất cả là tại anh ta!".

Trước đó, ngày 7/1/2024, chỉ sau vài ngày kết thúc chặng hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cao Thiên Trang gây bất ngờ khi khoe hình ảnh được ông xã cầu hôn kèm dòng trạng thái: "I said Yes"

Cao Thiên Trang là gương mặt quen thuộc trong làng mẫu Việt. Người đẹp từng gây ấn tượng mạnh tại Vietnam's Next Top Model 2012. Sau khoảng thời gian 10 năm hoạt động trong vai trò người mẫu, Cao Thiên Trang bất ngờ tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023.

Cao Thiên Trang là gương mặt quen thuộc trong làng mẫu Việt. Người đẹp từng gây ấn tượng mạnh tại Vietnam's Next Top Model 2012

Trở lại showbiz với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Cao Thiên Trang có những màn thể hiện ấn tượng và được kỳ vọng trở thành hoa hậu. Tuy nhiên, người đẹp chỉ dừng chân ở Top 5 khiến fan sắc đẹp khá tiếc nuối.