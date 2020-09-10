Cận cảnh vẻ điển trai của quý tử lai Tây nhà Hoàng Oanh và chồng soái ca

Hậu trường 10/09/2020 16:54

Á hậu Hoàng Oanh khiến người hâm mộ thích thú khi lần đầu khoe ảnh cận mặt của quý tử mới sinh trên trang Facebook cá nhân.

Cách đây hơn một tháng, Á hậu Hoàng Oanh đã hạ sinh quý tử đầu lòng trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình. Được biết, vì tình hình dịch bệnh nên ông xã Hoàng Oanh không thể kề cạnh vợ lúc lâm bồn. Dẫu vậy, anh vẫn chứng kiến khoảnh khắc chào đón con đầu lòng qua facetime.

Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, Hoàng Oanh lần đầu chia sẻ ảnh cận mặt quý tử đến khán giả. Qua khoảnh khắc đăng tải, cậu bé sở hữu làn da trắng, sống mũi cao và đường nét vô cùng thanh tú. Có thể thấy, con trai Hoàng Oanh được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả ba và mẹ.

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Con trai Hoàng Oanh sở hữu vẻ đẹp lai Tây cực đáng yêu - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, Hoàng Oanh còn tâm sự về điều khó nhọc, vất vả khi làm mẹ. Nàng hậu cho biết khi đã có con, cô mới hiểu hết nỗi lòng của một người mẹ: “Đúng thật dù mình đã luôn thương bố mẹ mình và biết bố mẹ thương mình, nhưng cho đến khi có con rồi mình mới thật sự thấu hiểu sâu sắc tình yêu thương đó lớn lao thiêng liêng thế nào!

Ai còn mẹ còn cha hãy yêu thương và dành thời gian ở bên bố mẹ của mình thật nhiều nhé mọi người ơi! Giờ con đã là mẹ, con hiểu mẹ thương chúng con nhiều đến dường nào! Bé Max là cả cuộc sống của con cũng như con là cả cuộc đời của mẹ!”.

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Hoàng Oanh càng thêm thấu hiểu nỗi lòng người mẹ sau khi có con - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ đồng cảm với chia sẻ của Hoàng Oanh. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng hy vọng vợ chồng cô sẽ sớm đoàn tụ sau chuỗi ngày xa cách.

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