Cận cảnh nơi ở thời thơ ấu của H'Hen Niê trước khi được sống sung túc như bây giờ

Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê từng lớn lên trong gia cảnh thiếu thốn tại bản làng người Ê Đê.

Sau một năm đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, cuộc sống của H'Hen Niê thay đổi rất nhiều. Cô hiện đang sống trong một căn hộ khá tiện nghi là phần thường khi đoạt danh hiệu Hoa hậu. Trên trang cá nhân, người đẹp sinh năm 1992 thường xuyên đăng tải những bức ảnh long lanh được chụp bên trong nơi ở sang chảnh của mình.

Tuy nhiên, ít ai biết trước khi được sống sung sướng như bây giờ H'Hen Niê cũng từng có tuổi thơ khá vất vả. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo ở buôn Sút M'Đưng, xã Cư Suê, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk. Cả gia đình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam gồm 8 người chung sống trong một căn nhà khá hẹp và đơn giản. Nhà của H'Hen Niê cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 15km. Đây là một trong những huyện có đời sống người dân tốt nhất trong tỉnh. Nếu so với trong làng thì nhà của Hoa hậu là khang trang và no đủ nhất nhưng nhìn chung vẫn còn sơ sài và thiếu thốn nhiều vật dụng.

Căn nhà của gia đình H'Hen Niê ở quê khá đơn sơ - Ảnh: Internet

H'Hen Niê lớn lên trong gia cảnh khó khăn, bố mẹ đều đi làm thuê kiếm tiền trang trải cuộc sống - Ảnh: Internet

Căn nhà nhìn bên ngoài khá đẹp nhưng bên trong lại thiếu thốn rất nhiều vật dụng - Ảnh: Internet

Đây là nơi H'Hen Niê lớn lên cả một thời thơ thấu - Ảnh: Internet

Em gái, chị gái và các cháu của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh: Internet

Hiện tại, H'Hen Niê sống khá sung túc trong căn hộ là phần thưởng khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh: Internet

Để có được cuộc sống đầy đủ như hôm nay, H'Hen Niê đã phải nỗ lực rất nhiều - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/can-canh-noi-o-thoi-tho-au-cua-hhen-nie-truoc-khi-duoc-song-sung-tuc-nhu-bay-gio-304327.html