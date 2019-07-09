Cận cảnh nhan sắc ‘vịt hóa thiên nga’ của bà xã diễn viên Tuấn Tú ‘Về nhà đi con’ sau nhiều năm kết hôn

Hiện tại, nhan sắc của Thanh Huyền – bà xã nam diễn viên Tuấn Tú được nhiều người nhận xét là ngày càng xinh đẹp và mặn mà hơn trước đây.

Sau nhiều năm vắng bóng, trở lại với dự án phim “Về nhà đi con”, diễn viên Tuấn Tú nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu mến từ phía khán giả. Chính vì vậy, cuộc sống hôn nhân của anh bỗng trở thành đề tài gây chú ý và khiến nhiều người tò mò. Nam diễn viên Tuấn Tú trong 'Về nhà đi con' - Ảnh: Internet Mới đây trên trang cá nhân, diễn viên Tuấn Tú vừa chia sẻ loạt ảnh chụp cùng gia đình kèm theo dòng trạng thái: “Chúc mừng sinh nhật ông nội. Chúc bố mạnh khỏe trẻ lâu ạ”. Qua hình ảnh được chia sẻ, nhan sắc của Thanh Huyền – bà xã nam diễn viên bất ngờ thu hút sự quan tâm của công chúng. Theo đó, nhiều người để lại bình luận ngợi khen nhan sắc của Thanh Huyền.

Bài đăng của Tuấn Tú - Ảnh: Internet Gia đình của nam diễn viên Tuấn Tú - Ảnh: Internet Tuấn Tú ngồi cạnh bà xã Thanh Huyền - Ảnh: Internet Bà xã Tuấn Tú được khen ngày càng xinh đẹp - Ảnh: Internet Trước đó, Thanh Huyền từng bị cho là kém sắc hơn so với Tuấn Tú. Được biết, bà xã nam diễn viên xuất thân từ gia đình có gia thế nhưng nhan sắc lại không nổi trội. Chính vì vậy, thời điểm tuyên bố kết hôn, nhiều người cho rằng Tuấn Tú “ham giàu” nên mới lấy cô tiểu thư này. Thanh Huyền và Tuấn Tú từng bị cho là 'cặp đôi đũa lệch' về nhan sắc - Ảnh: Internet Tuy nhiên, diễn viên Tuấn Tú chẳng mấy bận tâm đến những lời chê bai của công chúng. Anh từng chia sẻ rằng: “Tôi lấy là lấy người mình yêu thương, không phải lấy người để làm cảnh. Tôi quan niệm, người ta có quyền nói những điều họ suy nghĩ. Tôi không bình luận họ nói đúng hay sai nhưng tôi có quyền không màng đến những lời đó vì tôi cưới vợ cho tôi, không phải cho ai khác”.

Hiện tại, nhan sắc của Thanh Huyền ngày càng thăng hạng - Ảnh: Internet Bà xã Tuấn Tú sở hữu vóc dáng thon gọn dù đã trải qua 1 lần sinh nở - Ảnh: Internet Ở thời điểm hiện tại, nhan sắc của Thanh Huyền đã trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Quan trọng hơn hết, cuộc hôn nhân của cô và Tuấn Tú vẫn vô cùng hạnh phúc và ngày càng viên mãn.

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