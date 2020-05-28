Ca sĩ Thu Thủy mang thai 5 tháng với chồng thứ hai kém 10 tuổi, lộ giới tính em bé?

Hậu trường 28/05/2020 13:58

Thông tin ca sĩ Thu Thủy mang thai thu hút sự quan tâm của mọi người. Cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Thông tin ca sĩ Thu Thủy mang thai con với chồng trẻ được nhiều trang mạng đăng tải thu hút sự chú ý từ cư dân mạng. Theo đó, tin vui này do một người thân cận của nữ ca sĩ tiết lộ. Hiện cô đang ở tháng thứ 5 của thai kỳ, và con trong bụng là một bé gái.

Sau khi biết thông tin này, mọi người gửi lời chúc mừng đến Thu Thủy và Kin Nguyễn. Dù vậy, cặp đôi vẫn chưa lên tiếng xác nhận với công chúng.

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Thu Thủy và Kin Nguyễn - Ảnh: FB
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Cặp đôi từng vô tình để lộ chuyện bầu bí - Ảnh: FB

Trước đó, vợ chồng nữ ca sĩ từng vướng tin đồn sắp chào đón con đầu lòng thông qua cuộc trò chuyện trên mạng xã hội. Cụ thể, trong một bài đăng của chồng trẻ nói về bé Henry sau thời gian dài nghỉ dịch, ca sĩ Thu Thủy hào hứng để lại bình luận: “Lại đi thôi ba ơi". Sẽ không có gì đáng nói nếu Kin Nguyễn không để lại lời hồi đáp: “Đi thôi 3 mẹ con ơi". Cụm từ “3 mẹ con” làm dấy lên nghi án cặp đôi sắp chào đón con chung đầu tiên.

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Cuộc sống hạnh phúc của Thu Thủy sau gần 1 năm tái hôn - Ảnh: FB

Giữa năm 2019, Thu Thủy “lên xe hoa” lần hai với bạn trai Kin Nguyễn sau hơn 1 năm hẹn hò. Nữ ca sĩ dành lời khen cho ông xã là người chững chạc, biết chăm lo cho gia đình dù kém vợ tận 10 tuổi. Tháng 8/2019, Kin Nguyễn từng bị dân mạng chỉ trích vì cho rằng đã cấu tay con trai riêng của vợ - bé Henry. Tuy nhiên sau đó, anh chứng minh điều ngược lại khi hết lòng quan tâm và chăm sóc cậu bé.

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