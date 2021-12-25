BTV Hoài Anh chính thức lên tiếng về việc ngừng dẫn bản tin Thời Sự 19h của VTV?

Hậu trường 25/12/2021 09:51

BTV Hoài Anh đã có những chia sẻ về việc ngừng dẫn bản tin Thời Sự 19h của VTV.

Vừa qua, thông tin BTV Hoài Anh rời vị trí dẫn dắt bản tin Thời Sự 19h trên đài Truyền hình Việt Nam khiến nhiều khán giả bất ngờ và bày tỏ nhiều tiếc nuối. Bởi lẽ kể từ năm 2008 đến nay, khán giả đã quá quen thuộc với nữ BTV xinh đẹp cùng lối dẫn tình cảm, ấm áp, tác phong thanh lịch, chuyên nghiệp.

BTV Hoài Anh chính thức lên tiếng về việc ngừng dẫn bản tin Thời Sự 19h của VTV? - Ảnh 1
BTV Hoài Anh là gương mặt quen thuộc trên bản tin thời sự 19h - Ảnh minh họa: Internet

Mới đây, trên trang cá nhân của BTV Hoài Anh, một người bạn đã để lại bài đăng bày tỏ sự tiếc nuối. Thậm chí, còn đòi ngừng... xem Thời Sự nữa. Trước sự "hờn dỗi" này, Hoài Anh đã chính thức lên tiếng về quyết định chuyển công tác của mình. Cô cho biết: "VTV là ngôi nhà lớn, không chỉ 1 bản tin mà anh. Mong anh tiếp tục cổ vũ để em có động lực được thử sức mình ở lĩnh vực mới nhé. Cám ơn anh về những nuối tiếc, những trách móc thật đáng iu này".

BTV Hoài Anh chính thức lên tiếng về việc ngừng dẫn bản tin Thời Sự 19h của VTV? - Ảnh 2
Người bạn bày tỏ tiếc nuối vì quyết định dừng dẫn dắt chương trình thời sự của btv Hoài Anh - Ảnh: Chụp màn hình
BTV Hoài Anh chính thức lên tiếng về việc ngừng dẫn bản tin Thời Sự 19h của VTV? - Ảnh 3
BTV Hoài Anh lên tiếng về quyết định chuyển công tác của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo thông tin được chia sẻ trên truyền thông, không chỉ BTV Hoài Anh mà BTV Hoàng Trang cũng sẽ chuyển từ ban Thời Sự sang công tác tại Ban Văn nghệ từ ngày 1/1/2022.

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Quen mặt với khán giả trên sóng truyền hình nhiều năm, nhưng BTV Hoài Anh lại tuyệt đối giữ kín về gia đình mình khiến không ít khán giả tò mò.

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