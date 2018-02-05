Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này

Tại sự kiện mới đây, Linh Chi thu hút sự chú ý khi diện váy cắt xẻ táo bạo, khoe 3 vòng nóng bỏng thu hút mọi ánh nhìn.
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Tại một sự kiện tối qua (4/2), Linh Chi tiếp tục khiến công chúng “ngộp thở” vì diện trang phục thiếu vải, cắt xẻ quá đà. Với thiết kế cá tính nhưng mạo hiểm này, Linh Chi khoe trọn tấm lưng trần nuột nà, vòng 2 thon gọn cùng đôi chân dài miên man.
Ở góc chính diện, người đẹp khiến các quý ông đứng ngồi không yên vì vẻ nóng bỏng khó cưỡng. Tuy nhiên, ở những góc nghiêng, chiếc váy của Linh Chi lại bất ngờ gây phản cảm. Dường như cô nàng đã chọn trang phục cắt xẻ quá đà, phô da thịt gây khó chịu cho người xung quanh.
Cũng bởi vì diện trang phục quá nóng bỏng, người đẹp sinh năm 1990 còn bất ngờ bị đồng nghiệp khác giới "đụng chạm" vòng 3 ngay tại sự kiện. Điều đáng nói là trước hành động này, Linh Chi vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Một số hình ảnh nóng bỏng khác của Linh Chi khiến công chúng "phát sốt":