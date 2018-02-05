Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này

Tại một sự kiện tối qua (4/2), Linh Chi tiếp tục khiến công chúng “ngộp thở” vì diện trang phục thiếu vải, cắt xẻ quá đà. Với thiết kế cá tính nhưng mạo hiểm này, Linh Chi khoe trọn tấm lưng trần nuột nà, vòng 2 thon gọn cùng đôi chân dài miên man.

Ở góc chính diện, người đẹp khiến các quý ông đứng ngồi không yên vì vẻ nóng bỏng khó cưỡng. Tuy nhiên, ở những góc nghiêng, chiếc váy của Linh Chi lại bất ngờ gây phản cảm. Dường như cô nàng đã chọn trang phục cắt xẻ quá đà, phô da thịt gây khó chịu cho người xung quanh.