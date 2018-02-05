Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này

Hậu trường 05/02/2018 16:12

Tại sự kiện mới đây, Linh Chi thu hút sự chú ý khi diện váy cắt xẻ táo bạo, khoe 3 vòng nóng bỏng thu hút mọi ánh nhìn.

Tại một sự kiện tối qua (4/2), Linh Chi tiếp tục khiến công chúng “ngộp thở” vì diện trang phục thiếu vải, cắt xẻ quá đà. Với thiết kế cá tính nhưng mạo hiểm này, Linh Chi khoe trọn tấm lưng trần nuột nà, vòng 2 thon gọn cùng đôi chân dài miên man.

Ở góc chính diện, người đẹp khiến các quý ông đứng ngồi không yên vì vẻ nóng bỏng khó cưỡng. Tuy nhiên, ở những góc nghiêng, chiếc váy của Linh Chi lại bất ngờ gây phản cảm. Dường như cô nàng đã chọn trang phục cắt xẻ quá đà, phô da thịt gây khó chịu cho người xung quanh.

Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này - Ảnh 1
Cận cảnh chiếc váy sexy Linh Chi mặc khi tham gia sự kiện tối qua tại TP. HCM - Ảnh: Internet

Cũng bởi vì diện trang phục quá nóng bỏng, người đẹp sinh năm 1990 còn bất ngờ bị đồng nghiệp khác giới "đụng chạm" vòng 3 ngay tại sự kiện. Điều đáng nói là trước hành động này, Linh Chi vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra.

Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này - Ảnh 2
Người đẹp vẫn cười rạng rỡ khi chụp ảnh dù bị người khác giới đụng chạm vòng 3 ngay trên thảm đỏ - Ảnh: Internet
Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này - Ảnh 3
Linh Chi khoe trọn lưng trần khiến người đối diện đỏ mặt - Ảnh: Internet

Một số hình ảnh nóng bỏng khác của Linh Chi khiến công chúng "phát sốt":

Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này - Ảnh 4
Người đẹp sinh năm 1990 khoe vòng 2 thon gọn cùng đôi chân dài miên man - Ảnh: Internet
Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này - Ảnh 5
Tuy nhiên ở góc nghiêng...
Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này - Ảnh 6
... chiếc váy lại khiến cô nàng mất điểm vì lộ da thịt quá đà - Ảnh: Internet

Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này - Ảnh 7

Bị trai lạ sờ vùng 'nhạy cảm' vì mặc thiếu vải, Linh Chi khiến dân tình sốc khi phản ứng thế này - Ảnh 8
Với bộ trang phục này, nếu sơ hở cô có thể bị 'lộ hàng' ngay lập tức - Ảnh: Internet
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