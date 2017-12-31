Giữa nghi vấn tái hợp, Linh Chi cùng Lâm Vinh Hải đưa nhau 'đi trốn' nhân dịp nghỉ lễ

Dù đã tuyên bố chia tay nhưng hành động mới đây của Linh Chi và Lâm Vinh Hải khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai đã quay về bên nhau.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Linh Chi đã chia sẻ hình ảnh khá thân mật cùng Lâm Vinh Hải. Kèm theo đó, người đẹp cũng chia sẻ kế hoạch cùng nam vũ công "đi trốn" trong những ngày nghỉ lễ. Linh Chi cho biết: "Sắp hết ngày thứ 7 cuối cùng của năm 2017 rồi, đôi bạn tri kỷ đưa nhau đi trốn".

Linh Chi cùng Lâm Vinh Hải "đi trốn" nhân dịp nghỉ lễ - Ảnh: FBNV Ngoài ra, đàn em Ngọc Trinh cũng vui vẻ gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ.

"Chúc các tình yêu có 1 buổi tối cuối tuần đặc biệt để khép lại năm 2017 và cùng chào đón năm 2018 nhé. Mỗi một nấc thang trôi qua đều là những giây phút quý giá bên gia đình và những người mình thương yêu", Linh Chi viết. Ngay sau khi được đăng tải, nhiều khán giả đã để lại bình luận chúc mừng dành cho Linh Chi và Lâm Vinh Hải vì cho rằng cặp đôi đã quay lại với nhau.

"Chúc anh và chị mãi luôn hạnh phúc bên nhau trọn đời không rời xa nhau phút giây nào. Chúc công chúa của em lúc nào cũng xinh tươi và có thật nhiều yêu thương", một khán giả chia sẻ. Nhiều lời chúc dành cho Linh Chi Chi và Lâm Vinh Hải - Ảnh: FBNV Sau khi chia tay không lâu, nghi vấn Linh Chi và Lâm Vinh Hải tái hợp xuất hiện tràn lan trên mạng. Nguyên nhân là do thời gian gần đây, cả hai thường xuyên cùng nhau đi chơi cũng như công khai chia sẻ hình ảnh của đối phương trên trang cá nhân. Chính những điều này làm không ít khán giả tin rằng cặp đôi đã "gương vỡ lại lành" sau một thời gian ngắn chia tay. Sau khi tuyên bố đường ai nấy đi, cả hai vẫn vui vẻ chụp hình cùng nhau - Ảnh: Internet Trong đêm Noel vừa qua, Linh Chi và Lâm Vinh Hải cùng đi chơi với Ngọc Trinh - Ảnh: Internet

Rộ nghi vấn Lâm Vinh Hải - Linh Chi nối lại tình xưa sau thời gian đường ai nấy đi Dù cả hai đã chính thức thừa nhận chia tay cách đây không lâu nhưng Linh Chi và Lâm Vinh Hải vẫn vui vẻ xuất hiện cùng nhau trong đêm Giáng sinh tối qua.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-nghi-van-tai-hop-linh-chi-cung-lam-vinh-hai-dua-nhau-di-tron-nhan-dip-nghi-le-264755.html