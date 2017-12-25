Rộ nghi vấn Lâm Vinh Hải - Linh Chi nối lại tình xưa sau thời gian đường ai nấy đi

Dù cả hai đã chính thức thừa nhận chia tay cách đây không lâu nhưng Linh Chi và Lâm Vinh Hải vẫn vui vẻ xuất hiện cùng nhau trong đêm Giáng sinh tối qua.

Vừa mới đây, trên trang cá nhân, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh chia sẻ những hình ảnh gia đình và bạn bè quây quần cùng nhau trong đêm Giáng sinh.

Một điều đáng chú ý là, trong những bức ảnh nữ diễn viên Vòng eo 56 chia sẻ lại có sự xuất hiện của cả Linh Chi và Lâm Vinh Hải.

Ngọc Trinh khoe ảnh vui chơi cùng gia đình và bạn bè trong ngày Noel - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, cả hai diện trang phục đơn giản và vui vẻ ngồi sát bên nhau. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn từ khán giả, fan hâm mộ lẫn cư dân mạng cho rằng cặp đôi đã quay lại bên nhau.

Sau khi tuyên bố "đường ai nấy đi", Linh Chi vẫn khẳng định mối quan hệ với Lâm Vinh Hải vẫn tốt đẹp và cả hai xem nhau như những người bạn tri kỷ. Bên cạnh đó, đàn em Ngọc Trinh cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ cùng người yêu cũ trên trang cá nhân.

Lâm Vinh Hải và Linh Chi ngồi cạnh nhau vui vẻ tạo dáng chụp hình với chân dài Trà Vinh - Ảnh: FBNV

Những hình ảnh thân thiết của Lâm Vinh Hải và Linh Chi làm nhiều người bán tín bán nghi việc cả hai đã trở về bên nhau - Ảnh: FBNV

Hành động này của Linh Chi nhận phải nhiều chỉ trích bởi ý kiến cho rằng chân dài muốn dùng chuyện tình cảm để thu hút sự chú ý.

Bên cạnh làn sóng "ném đá", không ít khán giả lại ngưỡng mộ tình cảm tốt đẹp của cặp đôi cũng như tin rằng cả hai sẽ sớm tái hợp.

Sau chia tay Lâm Vinh Hải, chân dài Linh Chi quyến rũ bội phần Sở hữu vóc dáng gợi cảm không thua kém đàn chị Ngọc Trinh, Linh Chi ngày càng thu hút mọi ánh nhìn sau cuộc tình "sớm nở tối tàn" với Lâm Vinh Hải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ro-nghi-van-lam-vinh-hai-linh-chi-noi-lai-tinh-xua-sau-thoi-gian-duong-ai-nay-di-263897.html