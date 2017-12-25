Rộ nghi vấn Lâm Vinh Hải - Linh Chi nối lại tình xưa sau thời gian đường ai nấy đi

Hậu trường 25/12/2017 10:40

Dù cả hai đã chính thức thừa nhận chia tay cách đây không lâu nhưng Linh Chi và Lâm Vinh Hải vẫn vui vẻ xuất hiện cùng nhau trong đêm Giáng sinh tối qua.

Vừa mới đây, trên trang cá nhân, "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh chia sẻ những hình ảnh gia đình và bạn bè quây quần cùng nhau trong đêm Giáng sinh.

Một điều đáng chú ý là, trong những bức ảnh nữ diễn viên Vòng eo 56 chia sẻ lại có sự xuất hiện của cả Linh Chi và Lâm Vinh Hải. 

Rộ nghi vấn Lâm Vinh Hải - Linh Chi nối lại tình xưa sau thời gian đường ai nấy đi - Ảnh 1
Ngọc Trinh khoe ảnh vui chơi cùng gia đình và bạn bè trong ngày Noel - Ảnh: FBNV

Trong ảnh, cả hai diện trang phục đơn giản và vui vẻ ngồi sát bên nhau. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn từ khán giả, fan hâm mộ lẫn cư dân mạng cho rằng cặp đôi đã quay lại bên nhau.

Sau khi tuyên bố "đường ai nấy đi", Linh Chi vẫn khẳng định mối quan hệ với Lâm Vinh Hải vẫn tốt đẹp và cả hai xem nhau như những người bạn tri kỷ. Bên cạnh đó, đàn em Ngọc Trinh cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ cùng người yêu cũ trên trang cá nhân.

Rộ nghi vấn Lâm Vinh Hải - Linh Chi nối lại tình xưa sau thời gian đường ai nấy đi - Ảnh 2
Lâm Vinh Hải và Linh Chi ngồi cạnh nhau vui vẻ tạo dáng chụp hình với chân dài Trà Vinh - Ảnh: FBNV
Rộ nghi vấn Lâm Vinh Hải - Linh Chi nối lại tình xưa sau thời gian đường ai nấy đi - Ảnh 3
Những hình ảnh thân thiết của Lâm Vinh Hải và Linh Chi làm nhiều người bán tín bán nghi việc cả hai đã trở về bên nhau - Ảnh: FBNV

Hành động này của Linh Chi nhận phải nhiều chỉ trích bởi ý kiến cho rằng chân dài muốn dùng chuyện tình cảm để thu hút sự chú ý.

Bên cạnh làn sóng "ném đá", không ít khán giả lại ngưỡng mộ tình cảm tốt đẹp của cặp đôi cũng như tin rằng cả hai sẽ sớm tái hợp.

Sau chia tay Lâm Vinh Hải, chân dài Linh Chi quyến rũ bội phần

Sau chia tay Lâm Vinh Hải, chân dài Linh Chi quyến rũ bội phần

Sở hữu vóc dáng gợi cảm không thua kém đàn chị Ngọc Trinh, Linh Chi ngày càng thu hút mọi ánh nhìn sau cuộc tình "sớm nở tối tàn" với Lâm Vinh Hải.

Xem thêm
Từ khóa:   Linh Chi - Lâm Vinh Hải Ngọc Trinh nữ hoàng nội y Lâm Vinh Hải và Linh Chi tái hợp Giáng sinh 2017 Noel 2017

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 58 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 1 giờ 58 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 2 giờ 28 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 2 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42