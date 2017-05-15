Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính

Hậu trường 15/05/2017 10:52

Không những khoe chân dài và eo thon, Phạm Băng Băng còn gây ấn tượng mạnh với tóc ngắn cá tính tại một sự kiện được tổ chức tại Tokyo.

Phạm Băng Băng mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới lạ khi có mặt trong sự kiện lớn được tổ chức tại Tokyo – Nhật Bản. Khoác trên mình chiếc áo da màu đen kín đáo nhưng người đẹp họ Phạm không quên để lộ vòng eo gợi cảm của mình.

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính - Ảnh 1

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính - Ảnh 2

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính - Ảnh 3
Phạm Băng Băng vô cùng xinh đẹp với mái tóc ngắn cá tính

Trước đây, mái tóc dài đen  mượt cùng làm da trắng sứ đã trở thành thương hiệu của Phạm Băng Băng. Không ngại làm mới bản thân, mỹ nhân Hoa ngữ đã hoàn toàn lột xác với mái tóc ngắn cá tính. Với hình tượng mới, nàng "Võ Mỵ Nương" lại một lần nữa ghi điểm với truyền thông Nhật Bản.

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính - Ảnh 4

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính - Ảnh 5

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính - Ảnh 6
Không chỉ khoe tóc ngắn, Phạm Băng Băng còn "tranh thủ" khoe chân dài và eo thon

Khi những hình ảnh lung linh của người đẹp Phạm Băng Băng được đăng lên, ngay lập tức cô đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Tuy nhiên, một số hình ảnh kém sắc của người đẹp này cũng được lan truyền chóng mặt. Từ đây, có rất nhiều ý kiến cho rằng mỹ nhân họ Phạm đã lợi dụng photoshop để làm mình lung linh hơn.

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính - Ảnh 7

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính - Ảnh 8
Phạm Băng Băng gây ấn tượng với bạn bè quốc tế

Bị tố photoshop quá đà, Phạm Băng Băng vẫn gây ấn tượng mạnh với eo thon và tóc ngắn cá tính - Ảnh 9
Sự khác biệt giữa một bức hình được cho là bản gốc và một tấm hình đã qua chỉnh sửa

Trước đây, nhiều lần Phạm Băng Băng bị phát hiện sử dụng công nghệ hiện đại để chỉnh sửa hình ảnh. Nhưng sau mỗi lần đó, cô đều bình tĩnh và bản lĩnh đáp trả dư luận. Mặc dù lần này phía Phạm Băng Băng chưa đưa ra bình luận nào nhưng với hình tượng tóc ngắn ấn tượng, "đệ nhất mỹ nhân Hoa ngữ" lại một lần nữa ghi điểm với bạn bè quốc tế. 

(Nguồn ảnh: Sina)

 

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