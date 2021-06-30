Bị tố không còn mặt mũi vì 'ăn ngủ' với nhiều sao nam Vbiz, Nam Em đáp trả 'tràng giang đại hải' khiến cư dân mạng im bặt

Hậu trường 30/06/2021 13:49

Tối qua Nam Em đăng tải loạt ảnh đẹp không tỳ vết khiến CĐM "sốc visual" thì bất ngờ nhận về một số bình luận tố người đẹp có quan hệ tình ái với nhiều người nổi tiếng.

Tối qua, Nam Em bất ngờ đăng tải loạt ảnh chứng minh nhan sắc "cực phẩm" trên trang cá nhân. Người đẹp hóa "tiên tử" khi diện váy dài thướt tha, tạo dáng yểu điệu trên lưng ngựa. Loạt hình ảnh khiến CĐM "sốc visual" và không ngừng thả tim, bình luận khen ngợi vẻ ngoài ngày càng lên hương sau nhiều lần "tình yêu chia đôi". 

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc thăng hạng, một cư dân mạng sử dụng nick ảo và không ngừng bình luận "bới móc" chuyền đời tư của người đẹp. Tài khoản này cho rằng Nam Em có mối quan hệ tình cảm với nhiều diễn viên nổi tiếng, còn từng theo Xuân Nghị đi Đà Lạt quay MV và có tình cảm với nam diễn viên. 

Người này viết: "Em có tốt lành gì đâu em, ngủ hết người này tới người khác. Vừa nhả Hoàng Huy ra là nhảy qua Xuân Nghị. Qua nhà Nghị ở và đi Đà Lạt quay MV với Nghị luôn mới ghê. Trước khi nói điều gì thì hãy tự suy bụng ta ra bụng người nhé.

Em ấy không dám lên tiếng vì quá đúng. Hỏi Xuân Nghị thử coi cùng tầng của Xuân Nghị ở có người nào tên M.D. không thì biết. Nam Em ở đó bao nhiêu ngày, ra sao. Đi Đà Lạt với Xuân Nghị bao nhiêu ngày ra sao. Muốn người ta không biết điều gì xấu xa mình làm thì đừng nên làm. Bệnh lết lên bệnh viện cũng từ nhà Xuân Nghi mà đi đó. Thấy tội nghiệp nên nhắc nhở em thôi.

Đúng mới nói đó em. Ai mà chẳng sợ nhân quả, tôi nói sự thật nên không sợ. Trời đất phạt. Có dám thề là không ăn ngủ với Xuân Nghị và Huy Hoàng không? Thôi mà để em con đường sống, tung hình ảnh lên đây là không còn mặt mũi nào. Thôi chào tạm biệt nhé. Công nhận trên đời có đứa lì mà còn dám nói xạo". 

Nam Em 5
Bình luận của tài khoản C.C.N. - Ảnh chụp màn hình

Những lời tố của vị cư dân mạng này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao bàn tán về chuyện đời tư của người đẹp gốc Tiền Giang. 

Không để nhiều người "xì xào" lâu, Nam Em ngay lập tức đã đáp trả rất sâu cay ngay dưới bình luận của tài khoản này. Cô cho hay rất bất ngờ vì những thông tin mà người này cung cấp đến mức phải yêu cầu nói lại lần nữa cho rõ ràng. 

Không những thế, cô nàng còn gay gắt hỏi ngược lại tài khoản C.C.N. là thầy bói hay điệp viên mà "phán" như vậy. Người đẹp còn không quên thách thức: "Để em tìm hiểu xem chị đi với ai, làm gì nha". 

Bên cạnh đó, Nam Em còn bình luận thêm về mối quan hệ giữa cô và Hoàng Huy, theo đó, người đẹp khẳng định 2 người chỉ là bạn bè từ nhỏ lâu ngày gặp lại nên thân thiết là chuyện bình thường. Hơn nữa là người thoải mái công khai chuyện tình cảm nên nếu có tin vui, Nam Em sẽ thông báo ngay với người hâm mộ chứ không giấu giếm. Do đó, tình cũ của Lãnh Thanh hy vọng không gặp phải bất kỳ lời đồn thổi thất thiệt nào về cuộc sống thêm nữa. Tuy nhiên "chân dài" gốc Tiền Giang lại không đả động đến nam diễn viên Xuân Nghị.

Sau màn đáp trả của Nam Em, vị khán giả C.C.N. im bặt và không có thêm bất kỳ bình luận nào về đời tư của người đẹp. Thế nhưng mỹ nhân sinh năm 1996 đâu có dễ dàng bỏ qua. Cô nàng ngay lập tức sửa lại nội dung bài đăng, với ý nhắn nhủ một số cư dân mạng bẻ lái câu chuyện và tung tin đồn thất thiệt. 

Màn ứng xử của Nam Em khiến CĐM dành tặng nhiều lời khen vì thông minh, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sâu cay. Nhiều người đã ủng hộ và lên tiếng chỉ trích tài khoản C.C.N. vì hành động bịa đặt.

Bông hậu ồn ào nhất Vbiz, Nam Em lột xác với street style đẹp quên sầu khiến dân tình phải ngỡ ngàng

Bông hậu ồn ào nhất Vbiz, Nam Em lột xác với street style đẹp quên sầu khiến dân tình phải ngỡ ngàng

Tái xuất showbiz Việt, Nam Em lột xác ngoạn mục từ nhan sắc đến phong cách thời trang.

Xem thêm
Từ khóa:   Nam Em Nam Em giật chồng Nam Em - Xuân Nghị

TIN MỚI NHẤT

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Nỗi bàng hoàng đêm tân hôn khi biết quá khứ của vợ và lời can ngăn bất ngờ từ mẹ

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36