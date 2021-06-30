Bị tố không còn mặt mũi vì 'ăn ngủ' với nhiều sao nam Vbiz, Nam Em đáp trả 'tràng giang đại hải' khiến cư dân mạng im bặt

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc thăng hạng, một cư dân mạng sử dụng nick ảo và không ngừng bình luận "bới móc" chuyền đời tư của người đẹp. Tài khoản này cho rằng Nam Em có mối quan hệ tình cảm với nhiều diễn viên nổi tiếng, còn từng theo Xuân Nghị đi Đà Lạt quay MV và có tình cảm với nam diễn viên.

Tối qua, Nam Em bất ngờ đăng tải loạt ảnh chứng minh nhan sắc "cực phẩm" trên trang cá nhân. Người đẹp hóa "tiên tử" khi diện váy dài thướt tha, tạo dáng yểu điệu trên lưng ngựa. Loạt hình ảnh khiến CĐM "sốc visual" và không ngừng thả tim, bình luận khen ngợi vẻ ngoài ngày càng lên hương sau nhiều lần "tình yêu chia đôi".

Em ấy không dám lên tiếng vì quá đúng. Hỏi Xuân Nghị thử coi cùng tầng của Xuân Nghị ở có người nào tên M.D. không thì biết. Nam Em ở đó bao nhiêu ngày, ra sao. Đi Đà Lạt với Xuân Nghị bao nhiêu ngày ra sao. Muốn người ta không biết điều gì xấu xa mình làm thì đừng nên làm. Bệnh lết lên bệnh viện cũng từ nhà Xuân Nghi mà đi đó. Thấy tội nghiệp nên nhắc nhở em thôi.

Người này viết: "Em có tốt lành gì đâu em, ngủ hết người này tới người khác. Vừa nhả Hoàng Huy ra là nhảy qua Xuân Nghị. Qua nhà Nghị ở và đi Đà Lạt quay MV với Nghị luôn mới ghê. Trước khi nói điều gì thì hãy tự suy bụng ta ra bụng người nhé.

Đúng mới nói đó em. Ai mà chẳng sợ nhân quả, tôi nói sự thật nên không sợ. Trời đất phạt. Có dám thề là không ăn ngủ với Xuân Nghị và Huy Hoàng không? Thôi mà để em con đường sống, tung hình ảnh lên đây là không còn mặt mũi nào. Thôi chào tạm biệt nhé. Công nhận trên đời có đứa lì mà còn dám nói xạo".

Bình luận của tài khoản C.C.N. - Ảnh chụp màn hình

Những lời tố của vị cư dân mạng này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao bàn tán về chuyện đời tư của người đẹp gốc Tiền Giang.

Không để nhiều người "xì xào" lâu, Nam Em ngay lập tức đã đáp trả rất sâu cay ngay dưới bình luận của tài khoản này. Cô cho hay rất bất ngờ vì những thông tin mà người này cung cấp đến mức phải yêu cầu nói lại lần nữa cho rõ ràng.

Không những thế, cô nàng còn gay gắt hỏi ngược lại tài khoản C.C.N. là thầy bói hay điệp viên mà "phán" như vậy. Người đẹp còn không quên thách thức: "Để em tìm hiểu xem chị đi với ai, làm gì nha".

Bên cạnh đó, Nam Em còn bình luận thêm về mối quan hệ giữa cô và Hoàng Huy, theo đó, người đẹp khẳng định 2 người chỉ là bạn bè từ nhỏ lâu ngày gặp lại nên thân thiết là chuyện bình thường. Hơn nữa là người thoải mái công khai chuyện tình cảm nên nếu có tin vui, Nam Em sẽ thông báo ngay với người hâm mộ chứ không giấu giếm. Do đó, tình cũ của Lãnh Thanh hy vọng không gặp phải bất kỳ lời đồn thổi thất thiệt nào về cuộc sống thêm nữa. Tuy nhiên "chân dài" gốc Tiền Giang lại không đả động đến nam diễn viên Xuân Nghị.

Sau màn đáp trả của Nam Em, vị khán giả C.C.N. im bặt và không có thêm bất kỳ bình luận nào về đời tư của người đẹp. Thế nhưng mỹ nhân sinh năm 1996 đâu có dễ dàng bỏ qua. Cô nàng ngay lập tức sửa lại nội dung bài đăng, với ý nhắn nhủ một số cư dân mạng bẻ lái câu chuyện và tung tin đồn thất thiệt.

Màn ứng xử của Nam Em khiến CĐM dành tặng nhiều lời khen vì thông minh, nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần sâu cay. Nhiều người đã ủng hộ và lên tiếng chỉ trích tài khoản C.C.N. vì hành động bịa đặt.