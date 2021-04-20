Bị tố giả mạo thân nhân, Linh Lan bức xúc: 'Lúc Anh Long còn sống sao không xác minh, đến khi Anh mất lại xác minh khi tôi không đòi hỏi gì hết'

Hậu trường 20/04/2021 15:08

Mới đây, bố mẹ ruột của Vân Quang Long đã tung ra bằng chứng tố Linh Lan giả mạo thân nhân, xác nhận cô không phải là vợ hợp pháp trên giấy tờ của cố nghệ sĩ. Linh Lan đã có phản hồi với truyền thông về vấn đề này.

Mới cách đây vài ngày, cộng đồng mạng còn đang ngỡ ngàng vì đoạn tâm thư dài trên trang cá nhân của Linh Lan về việc từ chối nhận tiền phúng viếng và ẩn ý chiêu trò của Ái Vân thì ngay sau đó, vào sáng nay, một tài khoản được cho là của bố mẹ Vân Quang Long đã đột ngột đăng bài tố Linh Lan giả mạo vợ của con trai mình. 

Linh Lan gia mao 1
Một tài khoản cá nhân có tên là Tư Nhâm, được cho là mẹ của Vân Quang Long lên tiếng tố Linh Lan giả mạo - Ảnh chụp màn hình

Cô còn bị tố dùng tên của chị gái ruột là Phan Thị Ngọc Nhi thay vì tên thật Ngô Thị Trúc Ly. Còn bé Helen chỉ mới được thay đổi tên gần đây. Gia đình cố nghệ sĩ còn khẳng định chắc chắn vợ hiện tại của Vân Quang Long là 1 người phụ nữ khác. Hiện tại người vợ hợp pháp này đang sinh sống tại Mỹ. 

Trước những lời tố cáo đến từ phía gia đình của Vân Quang Long, Linh Lan vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trên trang cá nhân. Theo Pháp luật và bạn đọc, Linh Lan chia sẻ, hiện đang cảm thấy rất bức xúc vì hành động này. Cô chia sẻ: "Hiện tại, tôi chưa nhận được đơn từ gì liên quan đến tôi hết. Nhưng một khi tôi đã quyết định không thèm nhận tiền phúng điếu từ bên Mỹ nữa có nghĩa là tôi đã dứt khoát muốn 'rửa tay sạch sẽ'. Tôi không muốn liên quan đến bất cứ những người đang cố tình hãm hại tôi. Cho nên tôi chỉ cần sự bình yên lúc này và không muốn trả lời bất cứ câu hỏi gì. Tôi không đòi danh phận, không đòi tiền bạc cũng không tranh chấp bất cứ tài sản gì nên tôi không cần phải rước thêm phiền phức và đau đầu. Bây giờ anh Long mất rồi, con của tôi sinh tôi sẽ nuôi. Lúc anh Long còn sống sao lại không xác minh danh tính tôi, đến khi Anh Long mất lại đi xác minh trong khi tôi không đòi hỏi gì hết". 

Linh Lan gia mao 2
Linh Lan bức xúc: 'Sao lúc Anh Long còn sống không thấy đòi xác minh' - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ trên Pháp luật và bạn đọc, cô còn thừa nhận mối quan hệ của mình với bố mẹ Vân Quang Long không mấy tốt đẹp do những mâu thuẫn xảy ra trong quá trình tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ và những vấn đề liên quan đến tiền phúng điếu. 

Trước những cáo buộc, đòi xác minh thân thế Linh Lan, cộng đồng mạng hiện vẫn đang đổ dồn sự chú ý đến những động thái tiếp theo đến từ cả hai phía. 

Hé lộ cuộc sống kín tiếng của người vợ đầu Vân Quang Long: Xinh đẹp, thành công, là phụ nữ 'độc lập tự cường'

Hé lộ cuộc sống kín tiếng của người vợ đầu Vân Quang Long: Xinh đẹp, thành công, là phụ nữ 'độc lập tự cường'

Ái Vân - người vợ đầu của cố nghệ sĩ Vân Quang Long được nhiều người ngưỡng mộ vì sự thành công trong công việc mà không cần phụ thuộc vào ai.

Xem thêm
Từ khóa:   Linh Lan Vợ cũ Vân Quang Long cố nghệ sĩ Vân Quang Long

TIN MỚI NHẤT

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 29 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 35 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Tỉnh Bách Nhiên thăng hạng sức hút, Đầu Xuân Tươi Sáng liên tiếp phá kỷ lục

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Thần Tài đến tận nhà, 3 con giáp may mắn nhất 1 tháng tới, MUA MAY BÁN ĐẮT, sự nghiệp lên hương, nắm trong tay TIỀN TỶ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Diện mạo Huỳnh Hiểu Minh khi rời xa ánh đèn sân khấu gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026