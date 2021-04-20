Cô còn bị tố dùng tên của chị gái ruột là Phan Thị Ngọc Nhi thay vì tên thật Ngô Thị Trúc Ly. Còn bé Helen chỉ mới được thay đổi tên gần đây. Gia đình cố nghệ sĩ còn khẳng định chắc chắn vợ hiện tại của Vân Quang Long là 1 người phụ nữ khác. Hiện tại người vợ hợp pháp này đang sinh sống tại Mỹ.

Mới cách đây vài ngày, cộng đồng mạng còn đang ngỡ ngàng vì đoạn tâm thư dài trên trang cá nhân của Linh Lan về việc từ chối nhận tiền phúng viếng và ẩn ý chiêu trò của Ái Vân thì ngay sau đó, vào sáng nay, một tài khoản được cho là của bố mẹ Vân Quang Long đã đột ngột đăng bài tố Linh Lan giả mạo vợ của con trai mình.

Trước những lời tố cáo đến từ phía gia đình của Vân Quang Long, Linh Lan vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trên trang cá nhân. Theo Pháp luật và bạn đọc, Linh Lan chia sẻ, hiện đang cảm thấy rất bức xúc vì hành động này. Cô chia sẻ: "Hiện tại, tôi chưa nhận được đơn từ gì liên quan đến tôi hết. Nhưng một khi tôi đã quyết định không thèm nhận tiền phúng điếu từ bên Mỹ nữa có nghĩa là tôi đã dứt khoát muốn 'rửa tay sạch sẽ'. Tôi không muốn liên quan đến bất cứ những người đang cố tình hãm hại tôi. Cho nên tôi chỉ cần sự bình yên lúc này và không muốn trả lời bất cứ câu hỏi gì. Tôi không đòi danh phận, không đòi tiền bạc cũng không tranh chấp bất cứ tài sản gì nên tôi không cần phải rước thêm phiền phức và đau đầu. Bây giờ anh Long mất rồi, con của tôi sinh tôi sẽ nuôi. Lúc anh Long còn sống sao lại không xác minh danh tính tôi, đến khi Anh Long mất lại đi xác minh trong khi tôi không đòi hỏi gì hết".

Linh Lan bức xúc: 'Sao lúc Anh Long còn sống không thấy đòi xác minh' - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ trên Pháp luật và bạn đọc, cô còn thừa nhận mối quan hệ của mình với bố mẹ Vân Quang Long không mấy tốt đẹp do những mâu thuẫn xảy ra trong quá trình tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ và những vấn đề liên quan đến tiền phúng điếu.