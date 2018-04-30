Ca sĩ Phương Vy Idol bức xúc lên tiếng đáp trả khi bị anti-fan soi mói cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng Tây.

Không chỉ thành công trên con đường ca hát, Phương Vy còn nhận được rất nhiều sự yêu mến và ngưỡng mộ của công chúng vì sự khôn khéo và tinh tế trong cách chăm lo và vun vén cho gia đình.

Sau khi kết hôn với chồng Tây và có con gái đáng yêu, Phương Vy làm nhiều người ghen tỵ khi nhan sắc ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật hình ảnh của gia đình mình lên trang cá nhân để mọi người cùng chia sẻ niềm vui.

Phương Vy thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của cô bên ông xã và con gái - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, một số anti-fan lại có những phản ứng tiêu cực, soi mói cuộc sống của cô. Điển hình như: “Con Phương Vy này mặt thấy ghét, làm như hạnh phúc lắm. Nó bỏ rơi rồi ôm mặt mà khóc". Ngay khi đọc được bình luận này, Phương Vy lập tức đáp trả.

Nữ ca sĩ bức xúc khi anti-fan dùng nick ảo nói xấu mình - Ảnh: FBNV

Cô bức xúc: “Thành kính dâng một nụ vạn thọ và 3 nén nhang cho người phụ nữ có nick ảo tên là…, và tên thật cũng có một chữ…!!!

Lớn rồi, muốn chửi muốn đập muốn đánh gì thì mình hẹn nhau ra phố đi bộ cho sang, chứ lấp ló sau cái nick nhìn nó tiểu nhược, tiểu mọn, tiểu tiện (hay còn dịch ra là “khắm”) lắm cô gái có chữ lót có một chữ…

Chị biết em là ai... nên bớt nhờn... lo lục tủ đồ coi có bao nhiêu cái… bữa nào chị ngứa chị nêu tên lên đây thì sẵn lấy đội luôn là đúng bài! Okey!?

Chắc chị sợ anti-fan!? Hồi xưa ông nội bấm tử vi đáng ra lớn lên làm “luật sư” rồi cưng, cãi lộn là nghề nha... chỉ là chị rẽ nhánh từ “luật sư” qua làm lực sĩ thôi! nhá!!!".

Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với cách suy nghĩ của Phương Vy - Ảnh: FBNV

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-mia-mai-khi-chia-se-anh-hanh-phuc-ben-chong-tay-phuong-vy-buc-xuc-len-tieng-280817.html