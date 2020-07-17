Bị mỉa mai 'hoa hậu gì nhìn dơ dơ, hôi hôi', H'Hen Niê phản ứng cực thông minh

Hậu trường 17/07/2020 10:38

Trước những bình luận chê bai ác ý của anti-fan, Hoa hậu H'Hen Niê đáp trả cực thông minh. Cô được khen ngợi vì cách ứng xử quá khéo.

Sau 3 năm đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê vẫn là một trong những nàng hậu được khán giả quan tâm, yêu mến dù đã kết thúc nhiệm kỳ. Thế nhưng, bên cạnh lượng người hâm mộ "khủng", Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng có không ít anti-fan.

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H'Hen Niê được mọi người yêu thương bởi cách sống bình dị, gần gũi - Ảnh: FB

Mới đây, thông qua Instagram, nàng hậu Ê Đê đã có nhiều chia sẻ chân thành với những người yêu mến mình. Đặc biệt, khi một dân mạng muốn H'Hen Niê truyền năng lượng tích cực cho mình, không ngần ngại, nàng hậu đã lấy ví dụ của chính bản thân. Cụ thể, cô chia sẻ lại những bình luận ác ý của của anti-fan miệt thị màu da, mái tóc và dân tộc Ê Đê... kèm lời nhắn chân thành.

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Cách H'Hen Niê phản ứng khi nhận những lời mỉa mai ác ý từ cộng đồng mạng - Ảnh: FB

H'Hen Niê nhắn nhủ: "Hen cũng không biết nên chia sẻ như thế nào. Nhưng thật tình chúng ta phải thép! Ví dụ khi Hen là người đồng bào, da ngăm thì hay bị chia sẻ như vậy. Nó đã từ nhỏ, quá quen rồi.

Rồi biết làm sao khi mình không thể thay đổi được quan điểm của của họ. Phải tự bản thân mình cố gắng vì gia đình hay vì mình là người đồng bào. Tìm cho mình một tư duy sống tích cực và lạc quan để làm nhiên liệu cho cuộc sống. Chúc bạn sẽ vượt qua nhé!".

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Sau 3 năm đăng quang, Hoa hậu H'Hen Niê đã thực hiện rất nhiều hoạt động mang ý nghĩa nhân văn giúp quê hương - Ảnh: FB

Chưa hết, cô còn tự động viên bản thân và những ai đang cần tiếp thêm nghị lực rằng: "Xung quanh vẫn còn nhiều người yêu thương. Quan tâm và chia sẻ với họ". Hoa hậu H'Hen Niê còn lan truyền thông điệp "Stop racism" (Tạm dịch: Ngừng phân biệt chủng tộc)".

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Nhìn lại hành trình kể từ khi đăng quang của H'Hen Niê có thể thấy cô hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này.

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