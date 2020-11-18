Trước những tin đồn không hay về bệnh tình của mình, nữ ca sĩ Lương Bích Hữu đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Cách đây không lâu, Lương Bích Hữu bất ngờ thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên một chương trình truyền hình sau khoảng thời gian vắng bóng. Người hâm mộ không khỏi lo lắng khi nghe nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô bị rách giác mạc, chỉ có thể nhìn bằng một mắt và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng.

Lương Bích Hữu chia sẻ về chuyện bị rách giác mạc - Ảnh: Internet

Sau khi chương trình phát sóng, nhiều khán giả đã gửi lời động viên đến giọng ca “Dằm trong tim” và mong cô sớm bình phục. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng xuất hiện một số tin đồn rằng cô bị mù.

Trước những thông tin thất thiệt, Lương Bích Hữu đã chính thức lên tiếng trên trang Facebook cá nhân: “Mắt Hữu đã hồi phục rồi. Mới sáng dậy đọc được comment khẩu nghiệp ác ý quá, Hữu không bị mù gì hết nha!”.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ thêm về tình hình sức khỏe hiện tại đến người hâm mộ: “Tình hình hiện tại mắt Hữu đã hồi phục, không còn bị đỏ, mắt mở to được như trong hình này mới chụp luôn đây. Hữu vẫn nhận show, tham dự event, đi quay, làm việc... bình thường nhé mọi người ơi. Xin cám ơn mọi người đã quan tâm và hỏi thăm Hữu ạ! Thật sự rất ngại khi phải nói nhiều về vấn đề mắt của mình”.

Lương Bích Hữu khẳng định không bị mù như lời đồn ác ý - Ảnh: Internet

Từ lúc gia nhập làng giải trí với vai trò thành viên nhóm nhạc H.A.T, Lương Bích Hữu đã được công chúng chú ý nhờ vẻ ngoài đáng yêu và giọng hát trong trẻo. Cô được yêu mến với loạt ca khúc như: Cô gái Trung Hoa, Dằm trong tim, Ây da ây da, Gọi tên tôi nhé bạn thân hỡi, Quên cách yêu...

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