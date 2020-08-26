Bị đồn mang thai, Mỹ Tâm gây sốt với màn cởi áo khoe eo thon ngay trên sóng livestream

Trên sóng livestream, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai và gửi lời xin lỗi đến nam diễn viên Mai Tài Phến.

Mới đây, mạng xã hội dậy sóng trước tin đồn một nữ ca sĩ hạng A của Vbiz mang thai với tình trẻ. Ngay lập tức, không ít netizen đã réo tên của “Họa mi tóc nâu” và nam diễn viên Mai Tài Phến.

Giữa những ồn ào không hay này, Mỹ Tâm đã livestream trên Facebook để chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai. Theo đó, nữ ca sĩ hoàn toàn phủ nhận việc bầu bí. Đồng thời, cô cho biết bức ảnh lộ bụng to là do cô tăng cân trong những ngày nghỉ dịch chứ không phải vì mang thai như lời đồn.

Mỹ Tâm lên tiếng về tin đồn mang thai - Ảnh: FB

Trong livestream, giọng ca “Ước gì” còn hài hước xin phép các fan cho mình cởi áo để thể hiện cảnh 13+. Cụ thể, Mỹ Tâm đã còn có màn cởi áo khoe eo thon - thành quả sau khi giảm cân.

Mỹ Tâm cởi áo khoác ngoài để phô diễn trọn body cùng vòng eo thon gọn, đập tan tin đồn mang thai – Ảnh: FB

Nữ ca sĩ cho biết: “Có em bé là tin vui, không có việc gì phải giấu. Tôi mà muốn giấu thì không ai tìm ra được đâu. Dạo gần đây tôi có tăng cân thật chứ không bầu 4-5 tháng như mọi người đồn. Có tin vui tôi sẽ tự thông báo, không cần đồn đoán. Người ta muốn còn không có, huống chi phải giấu”.

Bên cạnh đó, Mỹ Tâm cũng không ngại ngần gửi lời xin lỗi đến nam diễn viên Mai Tài Phến: “Mình rất xin lỗi bạn Phến. Cái gì cũng lôi bạn ra. Người của công chúng thôi thì chấp nhận. Sắp tới, Mai Tài Phến có bất kì dự án nào mình cũng tham gia để các bạn đã ghét thì ghét tận cùng luôn. Dù bạn Phến không cho tham gia thì mình cũng tham gia cho biết. Các bạn tưởng các bạn ghét ai thì mình phải ghét theo à? Không nhé, mình sẽ càng thích người đó hơn”.

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