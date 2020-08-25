Xuất hiện cùng nhau trên phố, Ông Cao Thắng gây sốt với khoảnh khắc lén sờ bụng vợ bầu cực yêu

Khoảnh khắc đời thường cực đáng yêu của vợ chồng Ông Cao Thắng và Đông Nhi tiếp tục gây sốt mạng xã hội.

Từ lúc cầu hôn đến khi chuẩn bị đón con đầu lòng, Ông Cao Thắng và Đông Nhi luôn là cặp đôi được khán giả yêu mến và quan tâm. Mới đây, trên mạng xã hội, khoảnh khắc cực đáng yêu của vợ chồng giọng ca “Ngọt ngào” tiếp tục khiến người hâm mộ bấn loạn.

Cụ thể, Đông Nhi chia sẻ hình ảnh Ông Cao Thắng mê con đến mức vừa tám chuyện với đồng nghiệp vừa lén lấy tay xoa bụng bầu vợ. Đi kèm hình ảnh, nữ ca sĩ viết: “Papa bận gì bận chứ không bao giờ quên bộ môn mát-xa thần chưởng mỗi ngày cho cục vàng của mình”.

Một lần nữa, hình ảnh ‘ông chồng quốc dân’ lại khiến nhiều người thích thú, ngưỡng mộ - Ảnh: FB

Khoảnh khắc đáng yêu nhanh chóng được ghi lại và bản thân Đông Nhi cũng thích thú khi xem lại hành động tình cảm của chồng – Ảnh: FB

Ngay sau đó, bức ảnh của cặp vợ chồng nổi tiếng này đã nhận được 200 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Dưới bài đăng, Song Luân tỏ ra rất bất ngờ khi biết sự thật đằng sau: “Vậy mà lúc đó em tưởng anh tập trung nói chuyện với em lắm”.

Trong khi đó, cư dân mạng không giấu được sự phấn khích trước hành động không thể yêu hơn mà Ông Cao Thắng dành cho vợ bầu: “Đáng yêu chết tôi rồi”, “Hai vợ chồng nhà này yêu thế”, “Đợi bé ra đời là chị Nhi ra rìa luôn nha”, “Ông chồng quốc dân là đây”, “Ba cưng con hơn mẹ rồi”…

Vợ chồng Đông Nhi hạnh phúc chuẩn bị đón con đầu lòng - Ảnh: FB

Hiện tại, Đông Nhi đang mang thai ở tháng thứ 7. Trong suốt thai kỳ, nữ ca sĩ vẫn tham gia biểu diễn nghệ thuật và năng nổ trong các hoạt động cộng đồng.

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