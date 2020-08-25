Xuất hiện cùng nhau trên phố, Ông Cao Thắng gây sốt với khoảnh khắc lén sờ bụng vợ bầu cực yêu

Hậu trường 25/08/2020 15:04

Khoảnh khắc đời thường cực đáng yêu của vợ chồng Ông Cao Thắng và Đông Nhi tiếp tục gây sốt mạng xã hội.

Từ lúc cầu hôn đến khi chuẩn bị đón con đầu lòng, Ông Cao Thắng và Đông Nhi luôn là cặp đôi được khán giả yêu mến và quan tâm. Mới đây, trên mạng xã hội, khoảnh khắc cực đáng yêu của vợ chồng giọng ca “Ngọt ngào” tiếp tục khiến người hâm mộ bấn loạn.

Cụ thể, Đông Nhi chia sẻ hình ảnh Ông Cao Thắng mê con đến mức vừa tám chuyện với đồng nghiệp vừa lén lấy tay xoa bụng bầu vợ. Đi kèm hình ảnh, nữ ca sĩ viết: “Papa bận gì bận chứ không bao giờ quên bộ môn mát-xa thần chưởng mỗi ngày cho cục vàng của mình”.

ong cao thang 1

Một lần nữa, hình ảnh ‘ông chồng quốc dân’ lại khiến nhiều người thích thú, ngưỡng mộ - Ảnh: FB

ong cao thang 2

Khoảnh khắc đáng yêu nhanh chóng được ghi lại và bản thân Đông Nhi cũng thích thú khi xem lại hành động tình cảm của chồng – Ảnh: FB

Ngay sau đó, bức ảnh của cặp vợ chồng nổi tiếng này đã nhận được 200 nghìn lượt thích cùng hàng nghìn bình luận, chia sẻ. Dưới bài đăng, Song Luân tỏ ra rất bất ngờ khi biết sự thật đằng sau: “Vậy mà lúc đó em tưởng anh tập trung nói chuyện với em lắm”.

Trong khi đó, cư dân mạng không giấu được sự phấn khích trước hành động không thể yêu hơn mà Ông Cao Thắng dành cho vợ bầu: “Đáng yêu chết tôi rồi”, “Hai vợ chồng nhà này yêu thế”, “Đợi bé ra đời là chị Nhi ra rìa luôn nha”, “Ông chồng quốc dân là đây”, “Ba cưng con hơn mẹ rồi”…

ong cao thang 3
Vợ chồng Đông Nhi hạnh phúc chuẩn bị đón con đầu lòng - Ảnh: FB

Hiện tại, Đông Nhi đang mang thai ở tháng thứ 7. Trong suốt thai kỳ, nữ ca sĩ vẫn tham gia biểu diễn nghệ thuật và năng nổ trong các hoạt động cộng đồng.

Khoe nhan sắc rạng ngời dù bụng bầu đã vượt mặt, Đông Nhi khiến fan lo lắng vì chiếc dây lưng thắt chặt vòng 2

Khoe nhan sắc rạng ngời dù bụng bầu đã vượt mặt, Đông Nhi khiến fan lo lắng vì chiếc dây lưng thắt chặt vòng 2

Loạt ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Đông Nhi trên trang cá nhân đang thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Đông Nhi Đông Nhi mang thai Đông Nhi - Ông Cao Thắng

TIN MỚI NHẤT

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 37 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 50 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 9 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026