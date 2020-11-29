Bị đồn cấm cản Hoài Lâm gặp con, Bảo Ngọc lên tiếng trên trang cá nhân

Hậu trường 29/11/2020 16:15

Bảo Ngọc thẳng thắn lên tiếng về chuyện cho chồng cũ Hoài Lâm gặp mặt và chăm sóc 2 con gái hậu ly hôn.

Từ sau khi ly hôn, cuộc sống của Bảo Ngọc và chồng cũ Hoài Lâm luôn được công chúng quan tâm. Trong khi giọng ca “Hoa nở không màu” có lối sống khá kín tiếng thì Bảo Ngọc lại thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội.

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Hậu đường ai nấy đi, Bảo Ngọc giành quyền nuôi con và không nhận tiền trợ cấp từ phía Hoài Lâm - Ảnh: Internet

Cách đây không lâu, cô nàng gây chú ý khi tổ chức sinh nhật cho 2 bé Gà Gà và Cún Cún nhưng lại không có sự xuất hiện của chồng cũ. Bên cạnh một số ý kiến trách Hoài Lâm vô tâm thì không ít khán giả cho rằng Bảo Ngọc cấm cản nam ca sĩ gặp con. Trước tin đồn này, Bảo Ngọc chỉ giữ im lặng.

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Hoài Lâm vắng bóng trong tiệc sinh nhật 2 con - Ảnh: FB

Thế nhưng mới đây, khi một cư dân mạng trực tiếp hỏi: “Nếu sau này ba 2 em muốn gặp thường xuyên và chăm sóc 2 bé thì chị nghĩ sao ạ?”, Bảo Ngọc đã thẳng thắn giải đáp thắc mắc của khán giả trên trang Instagram cá nhân. 

Cụ thể, cô nàng cho biết: “Gặp thì cho. Còn em nghĩ 2 đứa 1 tay chị nuôi khôn lớn, từng ngày từng giờ bên chị thì chị có để cho ai khác chăm sóc 2 đứa không? Cho dù sau này lỡ xui chị không nuôi nổi thì chị cũng ráng làm 3, 4 công việc một lúc để cho nổi ý em. Gà Cún là tất cả những gì mà chị có thì em nghĩ chị có để Gà Cún rời khỏi vòng tay của chị không?”.

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Bảo Ngọc trả lời câu hỏi của khán giả - Ảnh: IG

Theo đó, vợ cũ Hoài Lâm cho biết bản thân là người chăm sóc các con từng li từng tí từ nhỏ nên không để ai khác thay thế. Bảo Ngọc khẳng định dù có gặp khó khăn, cô vẫn sẽ kiếm thêm công việc để nuôi 2 con. Tuy nhiên, nếu chồng cũ muốn gặp các con thì cô vẫn đồng ý.

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