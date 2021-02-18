Nữ diễn viên Hoàng Yến – cô Xuyến trong “Về nhà đi con” bị người chồng thứ 4 tên Cao Thắng tố ngoại tình, gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn từ khi công việc làm ăn của anh đổ bể. Người này cũng không hài lòng với phán quyến ly hôn của cặp đôi.

Mới đây, Cao Thắng – người chồng thứ 4 của Hoàng Yến đã tố nữ diễn viên ngoại tình, nhắn tin nói nhớ nhung với người đàn ông khác khi vẫn còn đang là vợ hợp pháp của anh. Cũng theo người đàn ông này, từ khi công việc làm ăn của anh đổ bể, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Sau rất nhiều tranh cãi, họ đã quyết định "đường ai nấy đi". Thậm chí, Cao Thắng còn tố Hoàng Yến đã cản không cho anh gặp con từ trước Tết Nguyên đán, cố tình ngăn cách tình cảm cha con hai người.

Chồng trẻ tố 'cô Xuyến' ngoại tình khi còn đang là vợ hợp pháp của anh - Ảnh: Internet Cao Thắng khẳng định chuyện ly hôn không hề thuận tình như “cô Xuyến” thông tin. Cụ thể, theo lời của chồng cũ Hoàng Yến, anh và vợ cũ dù đã nộp đơn ly hôn hồi cuối tháng 3/2020, thế nhưng anh chưa nhận được bất kì phản hồi nào từ tòa án, nên không có chuyện thuận tình ly hôn như vợ cũ thông tin được. Anh cũng chia sẻ thêm trong quá trình vợ chồng xảy ra mâu thuẫn đã dẫn đến xô xát và anh đã có lần "lỡ tay" đánh vợ. Lời chia sẻ về chuyện ly hôn của cả 2 hoàn toàn trái ngược nhau - Ảnh: Internet Về phía nữ diễn viên “Về nhà đi con”, cô cho rằng những điều chồng cũ tố là sai sự thật. Hiện tại, Hoàng Yến đã hoàn tất ly hôn với Cao Thắng. Nhưng vì không muốn ồn ào đời tư, nên cô giữ kín chuyện gia đình mình. Theo cô, hậu ly hôn đã khiến chồng cũ gặp vấn đề bất ổn tâm lí, thế nên “cô Xuyến” không muốn cho con gặp anh thời điểm này. Đặc biệt, Hoàng Yến lên tiếng phủ nhận hoàn toàn chuyện ngoại tình với trai trẻ.

Gần đây, vì chồng cũ thường xuyên có hành vi dọa dẫm, livestream nói xấu nên nữ diễn viên mới quyết định lên tiếng. Trong bức tâm thư dài để giải thích tường tận câu chuyện, Hoàng Yến viết: "Cách hành xử của Thắng sau khi chúng tôi ly hôn thực sự không thể chấp nhận nổi. Anh ta liên tục nhắn tin dọa tôi. Anh ta còn nói sẽ bám theo tôi cả đời, không để cho tôi yên. Mới đây thôi, ngày hôm qua, anh ta lao vào công ty của tôi, trước mặt mẹ tôi và bạn bè của tôi buông lời chửi bới, dọa dẫm". "Cô Xuyến" còn cho biết thêm cô có giữ rất nhiều minh chứng về những điều chồng cũ quấy rối, lăng mạ cô trong thời gian gần đây. Hiện tại, nữ diễn viên đã nhờ đến pháp luật can thiệp nhằm giữ an toàn cho gia đình mình và các con. Hoàng Yến và Cao Thắng thuở còn mặn nồng, cả hai không bao giờ có chuyện 'con anh - con tôi' - Ảnh: Internet Trước đó, nữ diễn viên từng chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc: “Nếu trong phim cô Xuyến khóc như mưa khi thông báo lấy chồng thứ 5 thì ngoài đời chắc tôi ngất mất". “Cô Xuyến” ngoài đời thực đã có 4 đời chồng và 3 đứa con là Yến My (27 tuổi), Yến Minh (19 tuổi) và bé Mầm (3 tuổi) – con chung của cô và chồng trẻ Cao Thắng.

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