Bị chỉ trích vì mặc áo hở, quần rách đi cúng Tổ, Phương Mỹ Chi giải thích lý do khó trách

Hậu trường 12/09/2019 14:54

"Cô bé dân ca" Phương Mỹ Chi lên tiếng thanh minh khi bị nhắc nhở vì mặc trang phục không chỉnh tề đến cúng Tổ nghề sân khấu.

Những ngày qua, cả làng giải trí Việt nô nức đi cúng Tổ nghề sân khấu. Dù bận rộn đến đâu, các nghệ sĩ cũng dành thời gian đến thắp hương, dâng lễ vật một cách thành tâm để cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mình.

Ca sĩ Quang Lê cũng tổ chức lễ cúng Tổ tại nhà riêng với sự góp mặt của con gái nuôi Phương Mỹ Chi và nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh trong buổi lễ được đăng tải, giọng ca "Thương về miền Trung" gây tranh cãi khi diện áo crop top, quần rách gối trong ngày đặc biệt của những người làm nghệ thuật.

Bị chỉ trích vì mặc áo hở, quần rách đi cúng Tổ, Phương Mỹ Chi giải thích lý do khó trách - Ảnh 1
Phương Mỹ Chi đến cúng Tổ ở nhà ba nuôi Quang Lê - Ảnh: FB
Bị chỉ trích vì mặc áo hở, quần rách đi cúng Tổ, Phương Mỹ Chi giải thích lý do khó trách - Ảnh 2
Cô bé bị nhắc nhở vì mặc áo hở bụng - Ảnh: FB
Bị chỉ trích vì mặc áo hở, quần rách đi cúng Tổ, Phương Mỹ Chi giải thích lý do khó trách - Ảnh 3
Phương Mỹ Chi đã lên tiếng giải thích và được cảm thông - Ảnh: FB

Một số người khó chịu và lên tiếng nhắc nhở vì cho rằng trang phục của Phương Mỹ Chi không phù hợp để đi cúng Tổ.

Dân mạng nhắc nhở: "Dâng hương Tổ nghiệp mà mặc kỳ thế bé”; "Ngày giỗ Tổ nghề mà ăn mặc không đàng hoàng mặc áo hở bụng... không tôn trọng chút nào; "Em bé nên mặc áo kín một tý trước bàn thờ Tổ! Tỏ lòng tôn kính"...

Nhận được phản hồi, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ trẻ giải thích: "Dạ vì em đang đi học ạ. Ba gọi qua bất chợt, em đi liền chứ không biết hôm nay thắp hương Tổ nghiệp ạ".

Bị chỉ trích vì mặc áo hở, quần rách đi cúng Tổ, Phương Mỹ Chi giải thích lý do khó trách - Ảnh 4
Phương Mỹ Chi mặc giản dị khi đi cúng Tổ tại nhà thờ 100 tỷ của Hoài Linh trước đó - Ảnh: FB

Chiều 9/9, "cô bé dân ca" đã đến thắp hương và dâng lễ vật tại nhà thờ Tâm linh Việt của danh hài Hoài Linh. Cô bé được khen khi mặc áo dài lịch sự, giản dị. Sau khi dâng hương, con nuôi Quang Lê còn hát tặng mọi người một ca khúc ngọt ngào.

Phương Mỹ Chi xinh như mộng trên ảnh: "Ai gặp ở ngoài đừng bỡ ngỡ quá"

Phương Mỹ Chi xinh như mộng trên ảnh: "Ai gặp ở ngoài đừng bỡ ngỡ quá"

Ở tuổi 16, Phương Mỹ Chi nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng nhờ sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da căng bóng rạng ngời.

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Từ khóa:   con nuôi Quang Lê ca sĩ Phương Mỹ Chi giỗ Tổ nghề

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