Bị chỉ trích vì mặc áo hở, quần rách đi cúng Tổ, Phương Mỹ Chi giải thích lý do khó trách

"Cô bé dân ca" Phương Mỹ Chi lên tiếng thanh minh khi bị nhắc nhở vì mặc trang phục không chỉnh tề đến cúng Tổ nghề sân khấu.
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Những ngày qua, cả làng giải trí Việt nô nức đi cúng Tổ nghề sân khấu. Dù bận rộn đến đâu, các nghệ sĩ cũng dành thời gian đến thắp hương, dâng lễ vật một cách thành tâm để cầu mong những điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với mình.
Ca sĩ Quang Lê cũng tổ chức lễ cúng Tổ tại nhà riêng với sự góp mặt của con gái nuôi Phương Mỹ Chi và nhiều đồng nghiệp. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh trong buổi lễ được đăng tải, giọng ca "Thương về miền Trung" gây tranh cãi khi diện áo crop top, quần rách gối trong ngày đặc biệt của những người làm nghệ thuật.
Một số người khó chịu và lên tiếng nhắc nhở vì cho rằng trang phục của Phương Mỹ Chi không phù hợp để đi cúng Tổ.
Dân mạng nhắc nhở: "Dâng hương Tổ nghiệp mà mặc kỳ thế bé”; "Ngày giỗ Tổ nghề mà ăn mặc không đàng hoàng mặc áo hở bụng... không tôn trọng chút nào; "Em bé nên mặc áo kín một tý trước bàn thờ Tổ! Tỏ lòng tôn kính"...
Nhận được phản hồi, ca sĩ Phương Mỹ Chi đã chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ trẻ giải thích: "Dạ vì em đang đi học ạ. Ba gọi qua bất chợt, em đi liền chứ không biết hôm nay thắp hương Tổ nghiệp ạ".
Chiều 9/9, "cô bé dân ca" đã đến thắp hương và dâng lễ vật tại nhà thờ Tâm linh Việt của danh hài Hoài Linh. Cô bé được khen khi mặc áo dài lịch sự, giản dị. Sau khi dâng hương, con nuôi Quang Lê còn hát tặng mọi người một ca khúc ngọt ngào.