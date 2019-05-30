Bị chê bai hát ngày càng dở, ăn mặc lố tuổi, Phương Mỹ Chi tung loạt thành tích khủng khiến antifan ‘câm nín’

Trong suốt 1 năm qua, Phương Mỹ Chi không ngừng nỗ lực để hoàn thiện và chứng tỏ bản thân vừa học tập tốt vừa thành công trên con đường ca hát.

Bước chân vào làng giải trí sau khi giành giải Á quân cuộc thi Giọng hát Việt nhí năm 2013, Phương Mỹ Chi trở thành cái tên được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm khiến cô bé liên tục vướng vào scandal bỏ bê việc học để chạy show, ăn mặc lố tuổi, thái độ ngôi sao… Phương Mỹ Chi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia Giọng hát Việt nhí - Ảnh: Internet Giữa những ồn ào không hay, Phương Mỹ Chi chọn cách im lặng và cố gắng từng ngày. Mới đây, cô bất ngờ khoe loạt thành tích khủng trong suốt 1 năm qua lên trang cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cụ thể, giọng ca nhí chia sẻ: "Một chút thành quả của mình trong năm nay gần như đã đạt được ít nhiều rồi: Đạt học lực giỏi, làm mini show 2, hát cùng với cô Hiền Thục, tái ngộ 2 người bạn yêu thương trong 2 sản phẩm mới, góp sức cho ba Lê trong Hát trên quê hương… Và tiếp theo đây, 1 đêm nhạc nữa dành cho riêng em, để em 1 lần nữa được tâm tình với quý khán giả". Với lứa tuổi của mình, những thành tích mà Phương Mỹ Chi đạt được thực sự đáng nể - Ảnh: Internet Cách đây không lâu, Phương Mỹ Chi từng khiến nhiều người nể phục khi bận rộn chạy show nhưng vẫn đạt được thành tích học tập khủng. “Cô bé dân ca” từng chia sẻ rằng bản thân gặp nhiều áp lực nhưng vẫn cố gắng ưu tiên cho việc học tập hơn.

Trước loạt thành tích hoàn hảo này, chắc hẳn những antifan liên tục công kích Phương Mỹ Chi trong thời gian qua phải “câm nín”. 'Cô bé dân ca' luôn nỗ lực theo cách của mình - Ảnh: Internet Có thể nói trong suốt 5 năm qua, Phương Mỹ Chi đã có nhiều thay đổi. "Cô bé dân ca" năm nào đã trưởng thành hơn và biết bản thân cần gì để nỗ lực hết mình.

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