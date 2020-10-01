Bị chê vừa đen vừa hô, siêu mẫu Hà Anh tung ảnh bán nude dằn mặt anti-fan cực gắt

Hậu trường 01/10/2020 16:15

Trước sự công kích của một số anti-fan, siêu mẫu Hà Anh đã lên tiếng đáp trả trên mạng xã hội khiến hội chị em gật gù tâm đắc.

Nổi tiếng là người phụ nữ hiện đại, độc lập và chẳng ngại nói lên quan điểm riêng, siêu mẫu Hà Anh mới đây đã có màn đáp trả anti-fan ngay trên trang Facebook cá nhân.

Cụ thể, khi nhận về những lời chê bai ngoại hình, Hà Anh đã thẳng thừng cho biết: “Tôi luôn rất thân thiện với những người ghét tôi bởi tôi rất thương họ. Gì chứ chục năm qua vẫn mãi chỉ có mấy lời tấn công nghèo nàn về ngoại hình của tôi ‘da đen thế, răng hô thế, xấu thế, ngực lép thế, đùi to thế’. Chẳng có điều gì mới lạ hay sáng tạo cả. Mà khổ nỗi mấy cái công kích ngoại hình này lại không ảnh hưởng tới tôi nhiều nhất!”.

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Những lời chê bai của anti-fan không khiến Hà Anh cảm thấy phiền lòng – Ảnh: FB

Chẳng hề tức giận, bức xúc, Hà Anh lại cảm thấy thương những người “bóc phốt” điểm xấu trên cơ thể mình. Bản thân cô là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp và hiểu rõ giá trị của bản thân nằm ở đâu: “Tôi là siêu mẫu của Việt Nam, bao năm nay vẫn đứng đây, không lẽ người ta dở hơi ngu dốt hơn các bạn hater hết cả… Vậy nên đừng trách sao tôi không bị ảnh hưởng bởi những điều các bạn nói, mà lại còn hơn hớn hơn, kiêu sa hơn, vui vẻ hơn là đằng khác”.

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Nàng siêu mẫu rất tự tin vào bản thân - Ảnh: FB
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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, người hâm mộ lên tiếng ủng hộ quan điểm của nàng mẫu: “Mình thấy Hà Anh luôn xinh và ngày càng đẹp! Mình thích vẻ đẹp này”, “Nói chuẩn quá chị ơi”, “Chị đẹp nói gì cũng đúng”, “Vẻ đẹp của người phụ nữ văn minh và tràn đầy năng lượng luôn thấy nơi chị Hà Anh”, “Thích câu nói của bạn”, “Kiếm ‘cái xấu’ của chị không ra nữa là”…

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Từ khóa:   Siêu mẫu Hà Anh nhan sắc Hà Anh Người mẫu Hà Anh

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