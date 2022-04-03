Bí ẩn chuyện tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nàng Á hậu Việt Nam từng khiến ông say đắm từ cái nhìn đầu tiên

Hậu trường 03/04/2022 09:01

Dù từng yêu nhau sâu đậm song nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nàng á hậu Trần Vân Anh vẫn không thể nên duyên vợ chồng. Đến nay vẫn chưa ai biết nguyên nhân vì sao dẫn đến việc huỷ cưới.

Nhắc đến những bản nhạc trữ tình bất hủ của Việt Nam thì không thể không gắn liền với tên của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Gia tài hàng trăm ca khúc của ông ăn sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ, điển hình như: Còn tuổi nào cho em, Diễm xưa, Một cõi đi về,...

Bên cạnh những ca khúc bất hủ thì chuyện tình của cố nhạc sĩ cũng được người hâm mộ chú ý. Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, vào năm 1990, vị nhạc sĩ tài ba này từng bén duyên với một người đẹp đình đám lúc bấy giờ. Thuở ấy, ông cũng từng tham gia nhiều hoạt động trong làng giải trí và làm giám khảo một số mùa giải của "Hoa hậu Việt Nam".

Bí ẩn chuyện tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nàng Á hậu Việt Nam từng khiến ông say đắm từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh 1
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là 'cha đẻ' của hàng trăm ca khúc trữ tình bất hủ - Ảnh: Internet

Tại cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" mùa 2 có sự cạnh tranh của 2 ứng viên sáng giá là Nguyễn Diệu Hoa và Trần Vân Anh. Nếu đại diện phía Bắc (Nguyễn Diệu Hoa - Hà Nội) có lợi thế học thức thì người đẹp Trần Vân Anh đến từ TP.HCM lại có gương mặt cuốn hút cùng chiều cao và vóc dáng vượt trội.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Trịnh Công Sơn đã mê mẩn trước vẻ đẹp của Trần Vân Anh và phải buộc miệng thốt lên: "Đẹp quá!". Từ ấn tượng ban đầu mà ngay sau cuộc thi, Trịnh Công Sơn và người đẹp có khoảng thời gian êm đẹp bên nhau.

Nhiều người kì vọng với sự đồng hành của vị nhạc sĩ nổi tiếng, Trần Vân Anh sẽ có thể chinh phục showbiz. Cặp đôi từng yêu sâu đậm đến mức lên kế hoạch tổ chức hôn lễ và được gia đình, bạn bè thân quen chúc phúc. Tuy nhiên, song ngày trọng đại đó đã không bao giờ diễn ra và lý do hủy cưới, cả Trịnh Công Sơn và Trần Vân Anh đều giấu kín.

Bí ẩn chuyện tình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nàng Á hậu Việt Nam từng khiến ông say đắm từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh 2
Nàng Á hậu Việt Nam từng khiến cố nghệ sĩ say đắm từ cái nhìn đầu tiên - Ảnh: Internet

Sau khi chia tay người đẹp, được biết, Trần Vân Anh trở thành nguồn cảm hứng để Trịnh Công Sơn viết câu hát đầy tâm trạng: "Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ/ Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm..." nằm trong ca khúc "Tôi ơi đừng tuyệt vọng".

Bước qua một cuộc tình tan vỡ, cố nhạc sĩ cũng được bắt gặp hẹn hò với những bóng hồng khác nhưng còn người tình một thời của ông dần sống kín tiếng. Suốt nhiều năm qua, cuộc sống của Trần Vân Anh vẫn luôn là một ẩn số.

Trịnh Công Sơn mê mẩn trước vẻ đẹp 'chỉ có Tây mới mê', nhưng cuối cùng nhận cái kết 'đắng'

Trịnh Công Sơn mê mẩn trước vẻ đẹp 'chỉ có Tây mới mê', nhưng cuối cùng nhận cái kết 'đắng'

Tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1990, với tư cách là Ban giám khảo, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã "điêu đứng" trước nhan sắc và ngoại hình hiếm có của người đẹp Trần Vân Anh - sau đó đăng quang Á hậu 1.

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