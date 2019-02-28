Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, MC Lại Văn Sâm bất ngờ xin lỗi cố nhạc sĩ

Hậu trường 28/02/2019 17:28

MC Lại Văn Sâm xúc động khi nhớ về những kỷ niệm đã trải qua với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cách đây 23 năm.

Kỷ niệm 80 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, rất nhiều khán giả và nghệ sĩ Việt đã bồi hồi tưởng nhớ về cây đại thụ của nền âm nhạc nước nhà. Trên trang cá nhân, MC Lại Văn Sâm cũng thể hiện sự kính trọng với cố nhạc sĩ theo cách riêng của mình.

Cựu MC của chương trình Ai là triệu phú vừa đăng tải trên trang Facebook cá nhân dòng tâm sự xúc động hồi tưởng lại những kỷ niệm khó quên về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

MC Lại Văn Sâm cho biết ông được gặp và trò chuyện với thần tượng của mình là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 1996 tại nhà riêng. Kể từ khi đó, ông đã nhiều lần ấp ủ và lên kế hoạch mời cố nhạc sĩ tài danh làm khách mời chương trình của VTV3 nhưng không thành. Đến tận hôm nay, cựu MC của chương trình Ai là triệu phú vẫn thấy vô cùng tiếc nuối.

Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, MC Lại Văn Sâm bất ngờ xin lỗi cố nhạc sĩ - Ảnh 1
MC Lại Văn Sâm xúc động nhớ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của ông - Ảnh: FBNV

"Nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn!

Cuối năm 1996, tôi may mắn được anh Phạm Phú Ngọc Trai dẫn đến thăm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thần tượng của tôi, tại nhà ông ở Sài Gòn. Chúng tôi đã ngồi nói với nhau về đủ thứ chuyện, và tôi càng thêm kính trọng thần tượng của mình hơn. Một năm sau, tôi mời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tham gia chương trình ‘Khách của VTV3’ với tư cách khách mời đặc biệt.

Tối hôm đó ông cũng được mời tham gia một chương trình giao lưu khác tại Nhà hát Lớn cùng nhạc sĩ Văn Cao. Ông nói với tôi là ông sẽ chỉ làm khách của tôi khoảng 30 phút đầu, rồi sang với cụ Văn Cao. Tôi lại muốn ông cứ sang với cụ Văn Cao trước, xong lúc nào thì sang với chúng tôi, chúng tôi sẽ đợi. Nhưng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dứt khoát không chịu. Lí do rất đơn giản, ông không thể đến dự cùng nhạc sĩ Văn Cao một chốc kiểu ‘lấy lệ’ như thế được. Vì nhạc sĩ Văn Cao là đàn anh, và vì ông rất kính trọng Văn Cao!

Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, MC Lại Văn Sâm bất ngờ xin lỗi cố nhạc sĩ - Ảnh 2
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã để lại cho nước nhà một kho tàng âm nhạc đồ sộ - Ảnh: Internet

Còn tôi thì cũng không muốn ông chỉ dự ‘lấy lệ’ với các bạn sinh viên trong chương trình của mình, vì tôi rất kính trọng ông. Vậy là ‘Khách của VTV3’, tiếc vô cùng, không có duyên được có ông trong suốt 2 năm lên sóng. Ngày ông mất, tôi chỉ kịp bay vào kính viếng ông một vòng hoa, rồi lại vội vàng bay ra để ghi hình một chương trình đã vào lịch.

Cho đến tận hôm nay, vẫn thấy tiếc chưa một lần được cùng làm với ông một chương trình nào. Mặc dù trước khi ông mất chỉ khoảng gần một tháng thôi, tôi còn có dự định cùng gia đình anh Phạm Phú Ngọc Trai tổ chức một chuyến lưu diễn xuyên Việt cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại 3 thành phố Sài Gòn - Đà Nẵng - Hà Nội. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ ông khỏe hơn là lên đường. Vậy mà cũng không kịp thực hiện”, MC Lại Văn Sâm nhớ lại.

Tưởng nhớ Trịnh Công Sơn, MC Lại Văn Sâm bất ngờ xin lỗi cố nhạc sĩ - Ảnh 3
Nam MC tiếc nuối vì không thể cùng cố nhạc sĩ thực hiện những chương trình đã dự định - Ảnh: FBNV

Kết thúc bài viết của mình, MC Lại Văn Sâm gửi lời xin lỗi và nhắn đến cố nhạc sĩ những lời yêu thương và kính trọng nhất: “Em xin lỗi anh, người nhạc sĩ mà em luôn yêu mến, kính trọng cả tài năng, cả con người anh! Nhớ anh nhiều lắm, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn!".

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