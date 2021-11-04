Bella Q tung đoạn tin nhắn đối chất cực căng với mẹ Karik, xác nhận luôn việc đã chia tay từ lâu

Hậu trường 04/11/2021 09:09

Thông tin Bella Q xác nhận đã chia tay Karik đang nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Từ khi công khai hẹn hò, chuyện tình cảm của Karik và bạn gái Bella (tên thật Uyên Phan) nhận được rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Cả 2 thường xuyên dành nhiều khoảnh khắc ngọt ngào cho nhau khi chia sẻ tin nhắn mùi mẫn, đi ăn chung với bạn bè,... Tuy nhiên, vừa qua, người hâm mộ phát hiện cả 2 không còn tương tác hay nhắc về nhau trên mạng xã hội. Điều này làm dấy lên nghi vấn nam rapper và bạn gái "đường ai nấy đi".

Bella Q tung đoạn tin nhắn đối chất cực căng với mẹ Karik, xác nhận luôn việc đã chia tay từ lâu - Ảnh 1
Karik và bạn gái thưở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, Bella Q. bất ngờ đăng bài viết bức xúc vì bị ai đó làm phiền, chỉ trích liên tục không ngừng và cho biết thời gian qua cô đã im lặng, chịu đựng và bây giờ đã đến giới hạn. 

Mới đây, tối 3/11, Bella Q đã chính thức lên tiếng xác nhận đã chia tay karik từ lâu và đáng chú ý hơn khi cô tung ra bức ảnh chụp màn hình tin nhắn được cho là giữa cô và mẹ của Karik. Cụ thể, trong tin nhắn, người được cho là mẹ của Karik đã chỉ trích Bella Q thường dùng chuyện quá khứ để mạt sát Karik.

Bella Q tung đoạn tin nhắn đối chất cực căng với mẹ Karik, xác nhận luôn việc đã chia tay từ lâu - Ảnh 2
Tin nhắn được lan truyền trên mạng được cho là có liên quan đến Bella Q và Karik nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

 

Kèm theo hình ảnh, Bella Q cũng đăng đoạn tâm sự với mẹ của mình về người không quân tử. Cụ thể, mẹ cô nàng nhắn nhủ: "Bao năm qua con gặp toàn quân tử nên không hiểu hết, hôm nay con gặp tiểu nhân 1 lần để có kinh nghiệm vậy cũng hay, cũng tốt, có kinh nghiệm về lòng dạ con người".

Dù bài đăng không trực tiếp nhắc đến ai, tuy nhiên dòng trạng thái của Bella Q và hình ảnh đoạn tin nhắn được đăng tải nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. 

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Dòng trạng thái 8 chữ của Karik gây chú ý khi anh liên tục bị kéo vào câu chuyện với bạn gái cũ Bella.

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Từ khóa:   Bella Karik karik Bạn gái cũ Karik

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