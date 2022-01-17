Bầu Thụy tiết lộ 'góc khuất' về thời gian Hồ Văn Cường đi thi VietNam Idol Kids, xúc động vì được 'những nhân vật' này 'giúp đỡ'

Mới đây, trên trang cá nhân, bầu Thụy đã chia sẻ lại clip Hồ Văn Cường thuở đi thi VietNam Idol Kids và có đôi lời tiết lộ về giọng ca trẻ.

Từ sau khi Hồ Văn Cường giải quyết xong ồn ào cát xê và rời khỏi nhà cố ca sĩ Phi Nhung, bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn là 2 nhân vật nhiều lần ngỏ ý muốn giúp đỡ giọng ca trẻ. Đến nay, Hồ Văn Cường đang dần trở lại showbiz dưới sự giúp đỡ của danh ca Ngọc Sơn. Nam ca sĩ được thầy dạy hát, cách phát âm, phong thái biểu diễn và đã có những sân khấu đầu tiên sau nhiều biến cố.

Hiện, bầu Thụy và danh ca Ngọc Sơn đã liên tục hỗ trợ cho Hồ Văn Cường để giọng ca trẻ phát triển sự nghiệp - Ảnh chụp màn hình Mới đây, trên trang cá nhân, bầu Thụy đã chia sẻ lại clip Hồ Văn Cường thuở đi thi VietNam Idol Kids và có đôi lời tiết lộ về giọng ca trẻ. Cụ thể, theo bầu Thụy, khi Hồ Văn Cường đi thi, mẹ ruột đã phải vay bà con 500 nghìn đồng để có chi phí đi đường. Anh cho rằng đó là khoản đầu tư rất xứng đáng của mọi người.

Trước đó, bầu Thụy đã nhiều lần ngỏ lời muốn giúp đỡ, xây lại nhà cho gia đình Hồ Văn Cường - Ảnh: Internet Cụ thể, bầu Thụy chia sẻ: "Cảm ơn bà con ở Gò Công đã cho mẹ của Hồ Văn Cường vay 500 nghìn để có tiền đưa cháu đi thi. Vì vậy mới có Idol Kids Hồ Văn Cường 2016. Đây là khoản đầu tư 500 nghìn hiệu quả nhất của bà con Gò Công năm 2016. Hồ Văn Cường là món ăn tinh thần của nhiều khán giả". Bài viết của bầu Thụy - Ảnh chụp màn hình Bài đăng của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhìn lại hình ảnh Hồ Văn Cường đen nhẻm, tay chân gầy nhỏ, nhiều khán giả đã không khỏi thương cảm và khâm phục tài năng của giọng ca gốc Tiền Giang. Giọng ca gốc Tiền Giang tại thời điểm đi thi VietNam Idol Kids - Ảnh: Internet Nhiều cư dân mạng hi vọng với sự nâng đỡ của bầu Thụy và Ngọc Sơn, Hồ Văn Cường sẽ ngày càng trưởng thành hơn trong giọng hát và lối biểu diễn.

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