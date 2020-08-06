Bất ngờ với hình ảnh Lâm Vỹ Dạ ôm bụng bầu to vượt mặt cười hạnh phúc bên Hứa Minh Đạt

Hậu trường 06/08/2020 10:33

Bức ảnh diễn viên Lâm Vỹ Dạ với vòng 2 nhô cao nở nụ cười rạng rỡ bên ông xã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là cặp vợ chồng nghệ sĩ được yêu mến nhất nhì showbiz hiện nay. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật nổi bật, cuộc sống hôn nhân viên mãn của họ làm bao người ao ước, ngưỡng mộ.

Đến với nhau khi chỉ là những gương mặt rất mới trong showbiz Việt, vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã vượt qua nhiều sóng gió để đạt được thành tựu như hiện tại. Và sau 1 thập kỷ gắn bó, họ đang có cuộc sống viên mãn bên 2 nhóc tỳ kháu khỉnh là Xá Xị và Bánh Mì.

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Vợ chồng Lâm Vỹ Dạ tung ảnh cưới kỷ niệm 10 năm 'về chung nhà' - Ảnh: FB

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Hai con trai cũng xuất hiện trong bộ ảnh cưới đặc biệt của ba mẹ - Ảnh: FB

Vừa qua, vợ chồng Hứa Minh Đạt đã kỷ niệm 10 năm ngày cưới vô cùng hoành tráng. Trên trang cá nhân, cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc "tình bể bình" thể hiện tình yêu dành cho nhau. Đáng chú ý là hình ảnh Lâm Vỹ Dạ ôm bụng bầu lớn tươi cười hạnh phúc bên ông xã Hứa Minh Đạt.

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Lâm Vỹ Dạ xuất hiện với chiếc bụng to 'vượt mặt' - Ảnh: FB

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Fan hi vọng cả hai sẽ sinh thêm một 'công chúa nhỏ' - Ảnh: FB

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh nữ diễn viên hài bế bụng bầu nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Được biết, đây là hình ảnh trong MV kỷ niệm 10 năm ngày cưới của cặp đôi. Dưới bài viết, người hâm mộ vô cùng thích thú với hình ảnh này và khuyến khích cặp đôi sinh thêm em cho Bánh Mì và Xá Xị.

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Trải qua 10 năm hôn nhân, tình cảm của họ vẫn vẹn nguyên như ngày mới yêu - Ảnh: FB

Nhân dịp kỷ niệm đặc biệt này, Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt còn đầu tư chụp bộ ảnh cưới mới đánh dấu cột mốc quan trọng trong hôn nhân.

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