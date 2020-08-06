Bất ngờ với hình ảnh Lâm Vỹ Dạ ôm bụng bầu to vượt mặt cười hạnh phúc bên Hứa Minh Đạt

Lâm Vỹ Dạ và Hứa Minh Đạt là cặp vợ chồng nghệ sĩ được yêu mến nhất nhì showbiz hiện nay. Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật nổi bật, cuộc sống hôn nhân viên mãn của họ làm bao người ao ước, ngưỡng mộ.

Đến với nhau khi chỉ là những gương mặt rất mới trong showbiz Việt, vợ chồng diễn viên Lâm Vỹ Dạ đã vượt qua nhiều sóng gió để đạt được thành tựu như hiện tại. Và sau 1 thập kỷ gắn bó, họ đang có cuộc sống viên mãn bên 2 nhóc tỳ kháu khỉnh là Xá Xị và Bánh Mì.